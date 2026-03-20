Семь стран осудили Иран за блокировку Ормузского пролива - текст заявления

Лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Канады решительно осудили недавние нападения Ирана на невооруженные торговые суда в Персидском заливе, атаки на гражданскую инфраструктуру, в частности на нефтегазовые объекты, а также фактическое закрытие Ормузского пролива иранскими силами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правительство Великобритании.

Детали

Вышеупомянутые страны также выразили глубокую обеспокоенность эскалацией конфликта и призвали Иран немедленно прекратить свои угрозы, установку мин, атаки дронов и ракет, а также другие попытки перекрыть пролив для торгового судоходства.

Свобода судоходства является фундаментальным принципом международного права, в частности в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву. Последствия действий Ирана ощутят люди во всех частях мира, особенно наиболее уязвимые слои населения. Безопасность на море и свобода судоходства приносят пользу всем странам. Мы призываем все государства соблюдать нормы международного права и отстаивать основополагающие принципы международного процветания и безопасности - говорится в тексте совместного заявления.

Также вышеупомянутые страны выразили свою готовность присоединиться к соответствующим усилиям по обеспечению безопасного прохождения через пролив и приветствовали обязательства стран, участвующих в соответствующих подготовительных мероприятиях.

Напомним

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность развертывания тысяч американских военных на Ближнем Востоке. Это может стать частью новой фазы войны против Ирана.

Пентагон обратился к Белому дому с запросом на более чем 200 миллиардов долларов для финансирования войны с Ираном. Речь идет об одном из крупнейших возможных бюджетных пакетов, который может вызвать серьезное сопротивление в Конгрессе.