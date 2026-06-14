Дожди, грозы и даже град — какой погоды ждать в Украине в ближайшие три дня

Украину ждут еще три дня дождей и гроз, температура будет достигать 18-25°, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

В ближайшие сутки в большинстве областей, днем 16 июня в Украине, кроме востока, 17 июня в восточных областях, на Закарпатье и Прикарпатье кратковременные дожди, местами грозы, завтра днем на востоке и юго-востоке страны в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с