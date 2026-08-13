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Путин стал передвигаться на бронепоезде и гонять "фейковые президентские кортежи", чтобы скрыться от украинских БПЛА, — NYT

Киев • УНН

 • 960 просмотра

NYT сообщает, что Путин из-за угрозы атак дронов ограничивает передвижения, используя фейковые кортежи и бронепоезд. Видео встреч с российским диктатором могут показывать с задержкой в 2 месяца.

Путин стал передвигаться на бронепоезде и гонять "фейковые президентские кортежи", чтобы скрыться от украинских БПЛА, — NYT

Российский диктатор владимир путин всё больше ограничивает свои передвижения из-за опасений за собственную безопасность на фоне атак украинских беспилотников. Об этом сообщает The New York Times, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что для сокрытия реального местонахождения путина кремль, в частности, использует фейковые президентские кортежи, а сам диктатор предпочитает передвигаться специальным бронепоездом.

В россии официальная ложь о местонахождении президента — это "просто обычный вторник"

— сказала российская оппозиционная журналистка Фарида Рустамова.

Ранее она, в частности, показывала, что между реальной "встречей путина с кем-то из официальных лиц" и её показом по ТВ как "сегодняшней" может проходить до полутора-двух месяцев. А сейчас, по её словам, в Москве ходят слухи, что президентский кортеж, проносящийся по столичным улицам, — это нередко обманка, отвлекающий манёвр, и самого путина в нём нет.

Напомним

Главному управлению разведки Министерства обороны Украины известны места расположения и количество бункеров российского диктатора путина, причём эта информация постоянно обновляется.

путин скрывается в бункерах и боится переворота со стороны элит рф или покушения с дронами - СМИ04.05.26, 09:37 • 5146 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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Владимир Путин
The New York Times
Главное управление разведки Украины