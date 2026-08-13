Нашли «чёрный ящик» МиГ-29, который упал в Одесской области, специалисты работают над его восстановлением — ГБР
Киев • УНН
Правоохранители обнаружили бортовой регистратор истребителя, получивший термические повреждения. Специалисты работают над восстановлением данных о последних минутах полёта.
Правоохранители нашли бортовой регистратор истребителя, который 10 августа 2026 года упал во время выполнения боевого задания в Березовском районе Одесской области, передает УНН со ссылкой на ГБР.
"Черный ящик" получил термические повреждения в результате пожара. В настоящее время специалисты работают над его восстановлением и считыванием данных о последних минутах полета
Следствие рассматривает несколько версий причин авиационного происшествия. Ни одна из них в настоящее время не является окончательно подтвержденной.
Расследование находится на личном контроле Директора ГБР.
"Мы приложим все необходимые усилия, чтобы объективно и максимально полно установить причины этого авиационного происшествия. Следствие должно дать четкий ответ, что именно произошло во время выполнения боевого задания и какие факторы к этому привели. Ни одна из версий не будет отброшена без тщательной проверки", — подчеркнул Алексей Сухачёв.
В частности, проверяется техническое состояние ракеты, которую пилот выпустил по вражескому беспилотнику, и ее пригодность к применению на момент запуска.
Также следователи проверяют соблюдение правил подготовки к полету, его выполнения и эксплуатации самолета. Исследуются обломки истребителя, материалы с места происшествия и показания военнослужащих.
ГБР расследует падение МиГ-29 в Одесской области - опубликовано фото11.08.26, 11:48 • 3447 просмотров
Напомним
Вечером 10 августа МиГ-29 Вооруженных сил Украины выполнял боевое задание по уничтожению вражеских беспилотников. Возникла нештатная ситуация, самолет загорелся, а пилот потерял управление.
Летчик успел катапультироваться. Его жизни ничего не угрожает.
По факту авиакатастрофы начато уголовное производство по ч. 2 ст. 416 УК Украины — нарушение правил полетов или подготовки к ним, а также правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекшее катастрофу.
Досудебное расследование продолжается.