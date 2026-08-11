ГБР расследует падение МиГ-29 в Одесской области - опубликовано фото
Киев • УНН
10 августа в Одесской области потерпел крушение истребитель МиГ-29, выполнявший боевое задание. Пилот успел катапультироваться, его жизни ничто не угрожает.
Государственное бюро расследований сообщило, что расследует падение истребителя МиГ-29 во время выполнения боевого задания в Одесской области, пишет УНН.
Сотрудники ГБР открыли уголовное производство по факту падения истребителя МиГ-29 Вооружённых сил Украины, которое произошло вечером 10 августа 2026 года в Березовском районе Одесской области
"По предварительной информации, самолёт выполнял боевое задание по уничтожению вражеских беспилотников. Однако в ходе активной части операции произошла нештатная ситуация, в результате чего самолёт загорелся, а пилот потерял управление, но успел катапультироваться. Его жизни ничего не угрожает", - указали в бюро.
Как отмечается, сразу после падения истребителя следственно-оперативная группа ГБР выехала на место происшествия и работала там всю ночь. "Сотрудники бюро провели осмотр территории, изъяли и фиксируют обломки самолёта, собирают необходимые материалы, опрашивают свидетелей и военнослужащих", - говорится в сообщении.
В настоящее время продолжаются поиски бортового самописца - так называемого "чёрного ящика". Данные с него будут иметь важное значение для установления обстоятельств последних минут полёта. После получения и анализа этой информации следствие сможет определить и озвучить предварительные версии причин авиационного происшествия. Следствие также должно проверить соблюдение правил подготовки к полёту, его выполнения и эксплуатации самолёта
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 416 УК Украины - нарушение правил полётов или подготовки к ним, а также правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекшее катастрофу.
Досудебное расследование продолжается.
В Одесской области во время выполнения боевого задания потерян истребитель МиГ-29, пилот катапультировался10.08.26, 20:50 • 57506 просмотров