Россия атакует Киев баллистическими ракетами, в Запорожье продолжается комбинированный удар
Киев • УНН
В ночь на 11 августа российские войска атакуют Киев баллистическими ракетами, а Запорожье подвергается комбинированному удару ракетами и авиабомбами. Мэр Киева призвал жителей находиться в укрытиях.
российские войска в ночь на 11 августа атакуют Киев баллистическими ракетами, а по Запорожью продолжается комбинированный удар с применением ракет и управляемых авиабомб. Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и Воздушные силы, пишет УНН.
Детали
Кличко сообщил о взрывах в столице и призвал жителей оставаться в укрытиях.
Взрывы в столице. Город под атакой баллистических ракет. Находитесь в укрытиях!
Воздушные силы также предупредили об угрозе применения баллистического вооружения по Киеву.
В то же время Запорожье подвергается комбинированной атаке. По предварительной информации, в направлении города летели около шести ракет и восемь управляемых авиабомб. Атака продолжается.
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