Землетрясение потрясло запад Колумбии и Эквадор - есть пострадавшие и разрушения

Мощное землетрясение потрясло западную Колумбию и соседний Эквадор, пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Подробности

Люди эвакуировались из домов и зданий после землетрясения, которое произошло вскоре после 7:30 утра по местному времени.

Губернатор провинции сообщил о "пострадавших и значительных повреждениях зданий".

Эпицентр находился в Сан-Хосе-дель-Пальмаре, примерно в 400 километрах к западу от колумбийской столицы Боготы.

Национальное подразделение по управлению рисками стихийных бедствий (UNGRD) сообщило, что землетрясение имело магнитуду 6,6, а очаг залегал на глубине 79 км, добавив, что оно связалось с местными властями для проверки потенциального ущерба, указывает Reuters. По некоторым оценкам, магнитуда землетрясения достигала 7,4.

Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировано у Пизы - люди вышли на улицы