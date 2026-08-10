Землетрясение потрясло запад Колумбии и Эквадор - есть пострадавшие и разрушения
Киев • УНН
Мощное землетрясение произошло на западе Колумбии, вынудив людей эвакуироваться. Губернатор сообщил о пострадавших и значительных повреждениях зданий.
Мощное землетрясение потрясло западную Колумбию и соседний Эквадор, пишет УНН со ссылкой на Sky News.
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Люди эвакуировались из домов и зданий после землетрясения, которое произошло вскоре после 7:30 утра по местному времени.
Губернатор провинции сообщил о "пострадавших и значительных повреждениях зданий".
Эпицентр находился в Сан-Хосе-дель-Пальмаре, примерно в 400 километрах к западу от колумбийской столицы Боготы.
Национальное подразделение по управлению рисками стихийных бедствий (UNGRD) сообщило, что землетрясение имело магнитуду 6,6, а очаг залегал на глубине 79 км, добавив, что оно связалось с местными властями для проверки потенциального ущерба, указывает Reuters. По некоторым оценкам, магнитуда землетрясения достигала 7,4.
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