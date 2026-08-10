На АЗС Киевской области будут усиливать меры безопасности и обустраивать укрытия — Ткаченко

В Киевской области планируют усилить безопасность АЗС. В регионе хотят внедрить автоматическое оповещение о тревоге, обновить протоколы для персонала и улучшить доступ к укрытиям. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, пишет УНН.

Наша общая задача — усилить безопасность пребывания работников и посетителей АЗС в Киевской области с учетом вызовов, которые диктует война - заявил Ткаченко.

По его словам, прежде всего решено внедрить автоматизированные системы оповещения и протоколы реагирования персонала АЗС на сигналы воздушной тревоги.

Следующий вопрос — очистка автозаправок от оставленных автомобилей, которые загромождают маршруты эвакуации, препятствуют доступу к гидрантам и проезду спецтехники. Конкретные решения по этим вопросам вынесем на следующее заседание Совета обороны Киевской области - подчеркнул Ткаченко.

Кроме того, на очереди вопрос обустройства укрытий возле АЗС, которые расположены на значительном расстоянии от имеющихся защитных сооружений.

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