На АЗС Киевской области будут усиливать меры безопасности и обустраивать укрытия — Ткаченко
Киев • УНН
В Киевской области планируют усилить безопасность АЗС, внедрив автоматическое оповещение о тревоге и обновив протоколы для персонала. Также решено очистить заправки от брошенных автомобилей и обустроить укрытия.
В Киевской области планируют усилить безопасность АЗС. В регионе хотят внедрить автоматическое оповещение о тревоге, обновить протоколы для персонала и улучшить доступ к укрытиям. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, пишет УНН.
Наша общая задача — усилить безопасность пребывания работников и посетителей АЗС в Киевской области с учетом вызовов, которые диктует война
По его словам, прежде всего решено внедрить автоматизированные системы оповещения и протоколы реагирования персонала АЗС на сигналы воздушной тревоги.
Следующий вопрос — очистка автозаправок от оставленных автомобилей, которые загромождают маршруты эвакуации, препятствуют доступу к гидрантам и проезду спецтехники. Конкретные решения по этим вопросам вынесем на следующее заседание Совета обороны Киевской области
Кроме того, на очереди вопрос обустройства укрытий возле АЗС, которые расположены на значительном расстоянии от имеющихся защитных сооружений.
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