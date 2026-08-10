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На АЗС Киевской области будут усиливать меры безопасности и обустраивать укрытия — Ткаченко

Киев • УНН

 • 1458 просмотра

В Киевской области планируют усилить безопасность АЗС, внедрив автоматическое оповещение о тревоге и обновив протоколы для персонала. Также решено очистить заправки от брошенных автомобилей и обустроить укрытия.

На АЗС Киевской области будут усиливать меры безопасности и обустраивать укрытия — Ткаченко

В Киевской области планируют усилить безопасность АЗС. В регионе хотят внедрить автоматическое оповещение о тревоге, обновить протоколы для персонала и улучшить доступ к укрытиям. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, пишет УНН.

Наша общая задача — усилить безопасность пребывания работников и посетителей АЗС в Киевской области с учетом вызовов, которые диктует война

- заявил Ткаченко.

По его словам, прежде всего решено внедрить автоматизированные системы оповещения и протоколы реагирования персонала АЗС на сигналы воздушной тревоги.

Следующий вопрос — очистка автозаправок от оставленных автомобилей, которые загромождают маршруты эвакуации, препятствуют доступу к гидрантам и проезду спецтехники. Конкретные решения по этим вопросам вынесем на следующее заседание Совета обороны Киевской области

- подчеркнул Ткаченко.

Кроме того, на очереди вопрос обустройства укрытий возле АЗС, которые расположены на значительном расстоянии от имеющихся защитных сооружений.

Российские дроны атаковали АЗС и предприятие в Полтавском районе10.08.26, 08:19 • 2976 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКиевская область
Эвакуация
Воздушная тревога
Война в Украине
Киевская область