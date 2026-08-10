По делу о медицинской халатности врачей Odrex впервые за несколько недель состоялось полноценное судебное заседание

Киевский районный суд Одессы впервые за несколько недель смог провести полноценное судебное заседание по делу врачей частной клиники Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской, которых обвиняют в медицинской халатности, пишет УНН.

Заседания проводятся в закрытом режиме ввиду чувствительности информации, касающейся лечения пациента. Как стало известно УНН, на заседании, состоявшемся 7 августа, суд наконец продолжил исследование доказательств по делу о действиях одного из обвиняемых медиков.

Речь идет об уголовном деле в отношении хирурга Виталия Русакова и врача-онколога Марины Белоцерковской, которых обвиняют по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинскими работниками.

По версии следствия, после проведения операции медики могли не назначить своему пациенту Аднану Кивану необходимую антибактериальную терапию и ненадлежащим образом отреагировать на послеоперационные осложнения. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, это могло привести к развитию сепсиса и смерти. Обвиняемые своей вины не признают.

В настоящее время суд находится на стадии исследования доказательств. Именно на этом этапе изучаются медицинская документация, выводы судебно-медицинских экспертиз, клинические протоколы и другие материалы дела.

Судебному заседанию, состоявшемуся 7 августа, предшествовали недели затягивания судебного разбирательства: три заседания подряд не состоялись из-за неявки адвокатов стороны защиты.

Следующее судебное заседание назначено на 3 сентября. Ожидается, что суд продолжит изучение доказательств уже в отношении другого обвиняемого.

Почти месячный перерыв между заседаниями, очевидно, должен понравиться обвиняемому Виталию Русакову, который заявлял, что дело должно слушаться не чаще одного раза в месяц. Он критиковал судью Виктора Чаплицкого за чрезмерную интенсивность судебного разбирательства, несмотря на то, что рассмотрение, как мы указывали, не проводилось из-за неявки представителей стороны защиты.

Дело врачей Odrex: кому выгодно, чтобы доказательства не исследовали?

В целом уголовное дело в отношении врачей частной клиники Odrex слушается в суде уже более семи месяцев. За это время рассмотрение неоднократно откладывалось из-за процессуальных ходатайств стороны защиты. В частности, адвокаты обвиняемых заявляли отводы судьям, инициировали изменение подсудности, ходатайствовали о возвращении обвинительного акта прокурору, а отдельные судебные заседания переносились из-за неявки защитников и других процессуальных обстоятельств. В результате после передачи производства из Приморского в Киевский районный суд Одессы подготовительное производство пришлось проходить повторно, а когда суд наконец перешел к рассмотрению дела по существу — адвокаты стороны защиты начали игнорировать заседания.

Опрошенные УНН юристы не исключали, что совокупность таких процессуальных действий может быть тактикой стороны защиты, направленной на закрытие дела в связи с истечением сроков давности. В частности, президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский подчеркивал, что каждое необоснованное отложение судебного разбирательства приближает уголовное производство к закрытию на основании истечения сроков давности, что сделает невозможным установление справедливости по делу о смерти Аднана Кивана.

Обвиняемые, не признающие свою вину, должны быть заинтересованы в скорейшем рассмотрении дела и установлении истины, тем более что пребывание в статусе обвиняемых налагает на них определённые процессуальные ограничения: в начале августа решением суда Виталию Русакову и Марине Белоцерковской продлено действие меры пресечения в виде личного обязательства ещё на 2 месяца. Кроме того, как сообщил на своей странице в Facebook обвиняемый Виталий Русаков, суд также продлил его отстранение от должностей заведующего хирургическим отделением №2, врача-хирурга и врача-эндоскописта ООО «Медицинский дом «Одрекс». При этом следствие имеет основания полагать, что, несмотря на это, Русаков осуществляет медицинскую практику за пределами учреждения и без фиксации своих действий в медицинской документации.