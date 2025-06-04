Российские СМИ сообщили о телефонном разговоре путина с Папой Римским, где диктатор выразил заинтересованность в мирном урегулировании, в то же время обвиняя Украину в эскалации конфликта и терроризме.
Папа Римский Лев XIV решительно призвал прекратить войну в Украине, особенно после новых серьезных нападений. Он подчеркнул
необходимость "поддерживать каждую инициативу для диалога и мира".
Папа Лев XIV призвал к молитве за мир в Украине, которая страдает от обстрелов гражданских. Он подтвердил готовность принять в
Ватикане переговоры о мире.
Ватикан выпустил серию марок со Львом XIV, посвященных ключевым моментам его понтификата. На марках изображены разные этапы
вступления в должность первого американского Папы.