Папа Римский призвал объединиться в молитве за мир в Украине после жестоких обстрелов рф

Папа Лев XIV призвал к молитве за мир в Украине, которая страдает от обстрелов гражданских. Он подтвердил готовность принять в Ватикане переговоры о мире.