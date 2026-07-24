Ватикан и Китай договорились о новом епископе после 20-летней вакансии

Ватикан и Пекин договорились о новом епископе в Китае, и это закрывает вакансию, существовавшую 20 лет, сообщает South China Morning Post, пишет УНН.

Детали

В среду Джозеф Чан Яньфэн был рукоположен в епископа Чифэна в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, подчеркивая напряженность дипломатических отношений между Пекином и Ватиканом по деликатному вопросу назначений католиков, пишет издание.

По данным Vatican News, Папа Лев XIV утвердил назначение Чана 15 июня в соответствии с условиями предварительного соглашения 2018 года между Святым Престолом и Пекином.

Рукоположение заполняет вакансию в католической епархии Чифэна, существовавшую почти два десятилетия после смерти Андреаса Чжу Вэньюя в 2006 году, сообщает AsiaNews, католическое миссионерское информационное агентство из Италии.

Рукоположение 42-летнего священника, который с 2021 года занимал должность епархиального администратора Чифэна, провел епископ Хух-Хото Пол Мэн Цинлу, заместитель председателя Китайской католической патриотической ассоциации, о чем там сообщили. На рукоположении присутствовали около 400 человек, включая священников, монахинь и мирян со всей Внутренней Монголии.

Чан родился в Чэндэ, провинция Хэбэй, в 1984 году, учился в Шэньянской высшей семинарии, изучал библейское богословие в Южной Корее и был рукоположен в священники в 2010 году.

Все свое священство он провел, служа в епархии Чифэна на различных пастырских и руководящих должностях.

Незадолго до объявления о его назначении Чан публично пообещал согласовать епархию с законом Китая о содействии этническому единству и прогрессу, политикой, которую критикуют правозащитные организации за разрушение языков и культур меньшинств, сообщает AsiaNews.

Выбор епископа остается центральным предметом споров в отношениях Пекина с Ватиканом, который остается единственным европейским государством, признающим Тайвань, что еще больше усложняет связи с Пекином, указывает издание.

Святой Престол стремится сохранить папскую власть, тогда как Пекин настаивает на строгом государственном надзоре за религией и политической лояльности религиозных общин.

Временное соглашение, которое установило процесс, по которому китайские власти предлагают кандидатов на пост епископа, а Папа сохраняет за собой право окончательного вето, в последний раз продлевалось в 2024 году до 2028 года, и оно направлено на преодоление десятилетий раскола между санкционированной государством Китайской католической патриотической ассоциацией и подпольными общинами, верными Риму, отмечает издание.

С момента подписания соглашение способствовало назначению или легализации примерно двух десятков епископов, что повлияло на значительную часть из примерно 90+ епархий Китая и привело всех действующих епископов к полному общению с Римом.

Рукоположение Чанга продолжает эту схему во времена Папы Льва, который утвердил нескольких китайских епископов с тех пор, как в прошлом году сменил Папу Франциска.

По данным AsiaNews, это было первое такое назначение в 2026 году после хиротоний Игнатия У Цзяньлиня в Шанхае и Франциска Ли Цзяньлиня в Синьсяне в конце 2025 года.

Соглашение широко рассматривается как продуманный компромисс, а сторонники считают его единственным реалистичным способом укрепления институционального присутствия церкви в Китае.

Но критики, включая правозащитные организации, некоторых китайских католиков и ушедшего на покой епископа Гонконга кардинала Джозефа Цзэн Цзе-кюня, утверждают, что соглашение предоставляет Коммунистической партии Китая чрезмерное влияние на церковь и рискует подчинить пастырскую свободу политическим требованиям.

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