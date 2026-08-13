Украинцы подали почти 215 тысяч деклараций о доходах за полгода - налоговая

В период с января по июль 2026 года 2026 года физические лица в Украине подали почти 215 тысяч деклараций об имущественном состоянии и доходах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

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Всего было задекларировано 323,9 млрд гривен доходов, полученных в прошлом году, что на 16 млрд гривен больше, чем за соответствующий период 2025 года.

При этом количество поданных деклараций по сравнению с январём - июлем 2025 года выросло на 5 тысяч.

Налоговые обязательства, превышающие 1 млн гривен, задекларировали 1025 граждан. Из них 72 человека определили к уплате более 10 млн гривен, а 8 граждан - более 100 млн гривен. Наибольшую сумму налоговых обязательств - 760,7 млн гривен - задекларировал житель Киева - говорится в сообщении налоговой службы.

Напомним

За первое полугодие 2026 года в Украине открыли 141,5 тысячи новых ФОП, а закрыли 102,3 тысячи.