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Как производители оружия становятся технологическими партнёрами украинской армии

Киев • УНН

 • 1388 просмотра

Современные производители оружия всё теснее работают с военными, получают обратную связь с фронта и быстро модернизируют вооружение. Эксперт объяснил, почему частные оборонные компании становятся технологическими партнёрами армии.

Как производители оружия становятся технологическими партнёрами украинской армии

Современная оборонная компания не может ограничиваться производством и продажей вооружения. Производитель должен получать обратную связь от военных, анализировать применение своей продукции и адаптировать ее в соответствии с запросами фронта, пишет УНН

Оборонная компания, которая не отслеживает дальнейшее применение своей продукции, не работает над ее модернизацией и не реагирует на замечания военных, постепенно теряет конкурентоспособность, считает военный эксперт Олег Жданов.   

"Ни одна компания не должна останавливаться на принципе "произвел – продал", а дальше "трава не растет". Если производитель не мониторит применение своих изделий, не работает над модернизацией и не анализирует результаты их работы, то это фактически просто прокладка для зарабатывания денег", – считает эксперт.

Он отметил, что особенно важным в этом процессе является непосредственный контакт производителя с военными. Именно военнослужащие могут лучше всего показать, какие характеристики вооружения необходимо изменить или улучшить после его реального применения.

Здоровая конкуренция на рынке оружия, по мнению эксперта, заставляет производителей реагировать на потребности армии. Если компания не совершенствует свою продукцию, у военных появляется возможность выбрать другого поставщика.

"Здоровая конкуренция постоянно подталкивает производителя и разработчика к модернизации и улучшению продукции. Если компания не будет расти, завтра она может проиграть тендер, а военный просто скажет: "Нет, мы это брать не будем", – объясняет Жданов.

Частные компании быстрее реагируют на потребности фронта

Отдельно эксперт обратил внимание на скорость модернизации оружия. По его словам, частные производители обычно имеют значительно меньше бюрократических процедур, поэтому могут быстрее превращать полученный от военных опыт в конкретные технические решения.

"Частные компании фактически делают это в режиме онлайн. Они получают обратную связь и имеют меньше бюрократических процедур для внесения конструктивных изменений в документацию и технологический процесс производства", – сказал Жданов.

В то же время он отметил, что скорость модернизации зависит и от сложности самого вооружения. Изменение отдельного компонента в FPV-дроне или беспилотнике средней дальности может произойти значительно быстрее, чем модернизация крылатой или оперативно-тактической ракеты.

В более сложных системах необходимо проходить дополнительные этапы испытаний, проверок и внесения изменений в технологическую документацию. Поэтому даже частный производитель не может мгновенно изменить сложную ракетную систему после получения одного замечания с фронта.

Почему развитые страны делают ставку на частный ОПК

Опыт США, Великобритании, Германии и Израиля демонстрирует преимущества модели, при которой основная часть производства вооружения находится в руках частного бизнеса, тогда как государство осуществляет контроль и обеспечивает необходимые условия.

"Если посмотреть на развитые страны, там государственная доля в военно-промышленном комплексе очень мала. В США, например, государство создало интересную модель: производственные мощности могут оставаться под контролем государства, но передаются частным производителям для работы", – отметил эксперт.

В Украине значительная часть нового оборонного производства создается именно частными компаниями, которые могут быстро объединяться с иностранными партнерами и создавать совместные производственные цепочки.

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Такая кооперация особенно важна для Украины, поскольку не все компоненты современного вооружения страна может производить самостоятельно. Сотрудничество с иностранными производителями позволяет быстрее получать необходимые компоненты, технологии и оборудование, одновременно сохраняя украинскую способность к разработке и адаптации конечного изделия.

Юлия Мельник

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