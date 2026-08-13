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Подделывают ли медицинские документы в клинике Odrex — история пациента

Киев • УНН

 • 8674 просмотра

Жалоба вдовы пациента Odrex может стать основанием для проверки соблюдения клиникой лицензионных условий. Если Минздрав выявит нарушения — это основание для аннулирования лицензии, а возможное влияние поддельной медицинской документации на лечение пациента должны отдельно проверить правоохранители.

Подделывают ли медицинские документы в клинике Odrex — история пациента

После жалобы Ольги Мелай Министерство здравоохранения может проверить не только обстоятельства лечения её мужа, но и соблюдение клиникой Odrex лицензионных условий. Если во время проверки будут выявлены признаки возможной подделки медицинской документации и нарушения лицензионных требований, для юридического лица, через которое работала клиника, могут наступить последствия вплоть до потери лицензии. Отдельно правоохранители должны установить, могли ли возможные манипуляции с документами повлиять на лечение и иметь последствия для пациента, пишет УНН.

Ольга Мелай, муж которой проходил лечение в Odrex с февраля по сентябрь 2025 года, обратилась в Минздрав с просьбой провести комплексную проверку медицинского учреждения. В частности, она просит провести клинико-экспертную оценку лечения Игоря Мелая, проверить соблюдение лицензионных условий, медицинскую документацию и информацию, внесённую в электронную систему здравоохранения eHealth.

Вдова пациента клиники Odrex обращает внимание, что между документами, которые больница предоставляла ей во время лечения мужа, и документами, которые клиника подала в суд, есть разница. А перед операцией 26 апреля 2025 года она подписала информированное согласие на проведение операции под местной анестезией. Вместо этого в документах, которые клиника подала в суд, указана внутривенная анестезия, говорит Мелай.

Расхождения, по словам вдовы, есть и в описании самой операции и послеоперационного периода. Мелай утверждает, что установка плеврального порта была плановой, тогда как в документах клиники операция значится как "неотложная". Кроме того, клиника сообщала суду об отсутствии осложнений, хотя после вмешательства Игорь Мелай трое суток находился на искусственной вентиляции лёгких, а в первые сутки из его грудной клетки откачали 5 литров жидкости. О лечении мужа Ольга Мелай рассказала в документальном фильме "Осине гніздо". Кроме того, жена умершего пациента отмечает, что изменения могли вноситься и в систему eHealth.  

"Если речь идёт о частной клинике, то проверку соблюдения лицензионных условий может проводить Министерство здравоохранения. В случае с жалобой пациента соответствующий контролирующий орган может провести проверку и выяснить обстоятельства, в частности причины расхождений между бумажной медицинской документацией и данными, которые хранятся в электронной системе",– отметил адвокат Андрей Турий в комментарии УНН

Соблюдение лицензионных условий для медицинской практики является обязательным требованием, Минздрав как лицензиар проводит регулярные внеплановые проверки украинских больниц – только в 2024 году сообщается о 49 внеплановых проверках, семь из которых закончились аннулированием лицензий.  

Кроме того, Ольга Мелай в случае подтверждения факта подделки документов может обратиться в правоохранительные органы с просьбой проверить, использовались ли эти сведения во время лечения, принятия медицинских решений и могли ли они повлиять на состояние или смерть пациента.

"Если недостоверная информация была внесена в электронную систему и этой информацией впоследствии воспользовались, а это привело к значительному ухудшению состояния здоровья, тогда, возможно, может быть открыто уголовное производство. Если пациент в результате умер, то здесь может идти речь о статье 140 Уголовного кодекса Украины в отношении врача, который внёс данные, и вследствие искажения этих данных, например, был установлен неправильный диагноз, что в итоге привело к смерти. Также в зависимости от обстоятельств может идти речь о служебной халатности – необходимо устанавливать, почему была внесена недостоверная информация, действительно ли она была недостоверной и где именно она была внесена",– резюмировал Турий. 

Odrex уже теряла лицензию 

Для Odrex это уже не первая лицензионная проверка. В декабре 2025 года Минздрав аннулировал лицензию ООО "Дом Медицины" – одного из юридических лиц, через которые работает клиника. Основанием для решения стал отказ предоставить документы сотрудникам Минздрава во время проверки.  

Клиника Odrex работает сразу через несколько юридических лиц, поэтому решение в отношении одного лицензиата не означает автоматического прекращения работы всего бренда.

Не являются чем-то новым для Odrex и уголовные дела. В суде уже более 8 месяцев рассматривается дело о смерти бизнесмена Аднана Кивана, в котором врачей клиники Марину Белоцерковскую и Виталия Русакова обвиняют по ч. 1 ст. 140 УК Украины — ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинскими работниками.  

От обещаний выздоровления до смерти: три истории пациентов Odrex12.08.26, 14:00 • 46604 просмотра

Юлия Мельник

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