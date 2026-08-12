Лига конференций: "Динамо" поборется с "Карабахом" за выход в следующую стадию
Киев • УНН
13 августа киевское "Динамо" встретится с "Карабахом" в Баку. Первый матч завершился победой киевлян со счётом 1:0, букмекеры считают фаворитом азербайджанскую команду.
В четверг, 13 августа, киевское "Динамо" сыграет с азербайджанским "Карабахом" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2026/27, пишет УНН.
Детали
Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций начнётся в 19:00 по киевскому времени на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в столице Азербайджана — Баку.
Первый поединок недельной давности завершился минимальной победой киевлян — 1:0. Единственный гол в матче забил Матвей Пономаренко после ошибки защиты "Карабаха".
"Динамо" на выходных провело матч в УПЛ, где одержало минимальную победу над ровенским "Вересом" — 2:1, после чего "бело-синие" отправились в Баку.
В то же время чемпионат Азербайджана ещё не начался, поэтому у "Карабаха" было больше времени на восстановление и подготовку к матчу.
Как сообщили в пресс-службе киевлян, в ответном матче с "Карабахом" Игорь Костюк рассчитывает на следующих игроков, прибывших в Баку:
- вратари — Манько, Ольховой, Суркис;
- защитники — Биловар, Дубинчак, Кендзёра, Малыш, Михавко, Сыч, Тимчик, Тиаре;
- полузащитники — Бражко, Буяльский, Кабаев, Лонвейк, Люсин, Михайленко, Огундана, Редушко, Рубчинский, Шапаренко, Ярмоленко;
- нападающие — Герреро, Мунгенге, Пономаренко.
В Киеве остались три ключевых игрока, которые продолжают лечение травм, — Руслан Нещерет, Назар Волошин и Александр Пихалёнок.
Где смотреть, фаворит
Букмекеры считают фаворитом азербайджанскую команду. Её победа оценивается коэффициентом 1,86. Ничья — 3,75, а победа "Динамо" оценивается в 3,8.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале 2+2 и платформе Киевстар ТВ.
Победитель пары в заключительном раунде квалификации встретится с победителем пары "Твенте" — "ДАК 1904", которые также сыграют свой поединок в четверг, 13 августа, в 20:00.
Первый матч между командами завершился разгромной победой нидерландцев — 6:0.
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