ФК «Динамо» Киев

"Динамо - Шахтер": где смотреть матч и кто фаворит у букмекеров

Сегодня в 18:00 на стадионе Лобановского состоится матч между Динамо и Шахтером в рамках 11 тура УПЛ. Трансляцию можно смотреть на UPL.TV, 2+2 и Чемпион, а букмекеры оценивают шансы команд почти равными.