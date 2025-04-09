ФК «Динамо» Киев

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25700 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 34772 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 43873 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
13:59 • 51593 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

13:40 • 64217 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
13:39 • 55265 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 54849 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 117288 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81294 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 224384 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
52%
Популярные новости

О наступлении россиян на Сумы и Харьков пока не может быть и речи – ЦПД

9 апреля, 09:47 • 31432 просмотра

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 83319 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 17519 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 14371 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 14973 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 83452 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 117288 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 224384 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 401722 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 394279 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10253 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 13770 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 14473 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 17620 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 74576 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Организации

ФК «Динамо» Киев

Профессиональный футбольный клуб, базирующийся в Киеве, Украина
Новости по теме

Полуфинал Кубка Украины по футболу: результаты жеребьевки

Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины: "Буковина" будет принимать "Динамо" в Черновцах, а "Полесье" в Житомире сыграет с "Шахтером". Финал состоится 14 мая в Житомире.

спорт • 3 апреля, 12:57 • 8700 просмотра

Полуфинал Кубка Украины по футболу: определились участники

В 1/2 Кубка Украины пробились "Буковина", "Шахтер", "Динамо" и "Полесье". Жеребьевка полуфиналов состоится 3 апреля, базовый день проведения матчей - 23 апреля.

спорт • 2 апреля, 18:52 • 109392 просмотра

Ярмоленко и Назарина возвращаются: Ребров объявил состав сборной Украины на матчи Лиги наций против Бельгии

Сергей Ребров вызвал 25 игроков в основной состав сборной Украины для матчей плей-офф Лиги наций против Бельгии. В команду возвращаются Ярмоленко, Назарина и Буяльский.

спорт • 7 марта, 17:05 • 17989 просмотра

1000-й гол для «Ворсклы» и 65-й для Буяльского: «Динамо» сенсационно потеряло очки в матче УПЛ

В матче 19-го тура УПЛ «Динамо» сыграло вничью 1:1 с «Ворсклой». Буяльский забил 65-й гол в УПЛ, но Скляр сравнял счет во втором тайме, несмотря на удаление игрока «Ворсклы».

спорт • 28 февраля, 17:06 • 23705 просмотра

Матчи между «Динамо» и «Ворсклой» сыграют в Киеве, а не в Полтаве

Из-за нестабильного электроснабжения и низкой температуры матч «Ворскла» - «Динамо» перенесен из Полтавы в Киев. Игра состоится 28 февраля на стадионе имени Валерия Лобановского.

спорт • 26 февраля, 17:31 • 24520 просмотра

Не дождались ответа от УАФ: матч между «Рухом» и «ЛНЗ» все же состоится, несмотря на вспышки ОРВИ во Львове

Львовский «Рух» сыграет матч с «ЛНЗ» 22 февраля, несмотря на вспышку ОРВИ в команде. Клуб не получил ответа от УАФ о переносе игры и привлечет здоровых игроков основы и молодежного состава.

спорт • 19 февраля, 13:26 • 25483 просмотра

Экс-защитник киевского "Динамо" Драгович получил повестку и пройдет базовую военную службу

Александар Драгович присоединился к Вооруженным силам Австрии для завершения базовой военной службы, прерванной в 2011 году. Футболист будет посещать армейский спортцентр в течение двух месяцев, продолжая играть за "Аустрию".

спорт • 18 февраля, 13:20 • 24330 просмотра

Львовский "Рух" просит перенести матч УПЛ на фоне вспышки ОРВИ в регионе

ФК «Рух» обратился к «ЛНЗ» с просьбой перенести матч 18-го тура УПЛ из-за эпидемиологической ситуации в команде. «ЛНЗ» согласился, окончательное решение за дирекцией УПЛ.

спорт • 18 февраля, 10:42 • 25725 просмотра

УПЛ утвердила даты и время начала перенесенных матчей 5-го и 16 туров

"Кривбасс" - "Шахтер“ доиграют 16 апреля, а „Ингулец“ - „Заря“ - 30 апреля. Оба матча начнутся в 15:30 и были прерваны из-за воздушных тревог при счетах 0:1 и 1:0 соответственно.

спорт • 13 февраля, 19:54 • 36151 просмотра

Футболисты киевского «Динамо» заболели во время сборов в Турции: игра с румынами отменена

Киевское «Динамо» отменило запланированный матч с румынским футбольным клубом «Чиксереда Меркуря Чук» из-за вирусных инфекций в составе. Игра должна была состояться на сборах в Турции.

спорт • 11 февраля, 10:46 • 25785 просмотра

По просьбе Реброва: УПЛ утвердила новые даты и время начала матчей трех туров

УПЛ утвердила новые даты и время начала матчей 19-го, 20-го и 21-го туров чемпионата по просьбе тренерского штаба сборной. Матчи базовых клубов сборной в 21 туре перенесены на 11 марта.

спорт • 4 февраля, 19:15 • 29995 просмотра

15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

Тарас Степаненко завершает выступления за донецкий «Шахтер» после 15 сезонов, 439 матчей и 25 трофеев. Слухи связывают опытного полузащитника с переходом в турецкий «Эюпспор».

спорт • 30 января, 18:35 • 207089 просмотра

"Напоследок громко хлопнуть дверью": где смотреть матч заключительного тура Лиги Европы "Динамо" - "РФШ", фаворит букмекеров, последние приготовления

Сегодня в 22:00 "Динамо" сыграет с латвийским "РФШ" в заключительном туре Лиги Европы. Матч состоится в Гамбурге, киевляне попытаются одержать первую победу в турнире.

спорт • 30 января, 18:08 • 30071 просмотра

Голкипер "Динамо" Бущан перебрался в аравийский "Аль-Шабаб"

Вратарь киевского "Динамо" Георгий Бущан подписал контракт с "Аль-Шабаб" на 2,5 года за 3 млн евро. За 16 лет в "Динамо" голкипер провел 181 матч и выиграл ряд трофеев.

спорт • 29 января, 18:05 • 27679 просмотра

Первые очки в Лиге Европы: киевское "Динамо" вырвало ничью у "Галатасарая"

В матче 7-го тура Лиги Европы киевское "Динамо" сыграло вничью 3:3 с "Галатасараем". Дубль Ярмоленко помог киевлянам отыграть отставание в два мяча.

спорт • 21 января, 17:58 • 32568 просмотра

"Битва за престиж": где смотреть матч 7-го тура Лиги Европы "Динамо" - "Галатасарай", фаворит букмекеров, последние приготовления

Сегодня в 17:30 «Динамо» встретится с «Галатасараем» в 7-м туре Лиги Европы. Матч состоится в Стамбуле, букмекеры отдают предпочтение хозяевам с коэффициентом 1,2.

спорт • 21 января, 12:22 • 193615 просмотра

49 лет назад Олег Блохин стал первым украинцем, получившим "Золотой мяч"

30 декабря 1975 года Олег Блохин получил "Золотой мяч" как лучший футболист Европы. Нападающий киевского "Динамо" опередил в голосовании Беккенбауэра и Кройффа, набрав 122 очка.

спорт • 30 декабря, 14:07 • 28995 просмотра

"Черноморец" уступил "Заре"

Решающий гол забил Яков Башич на 92-й минуте встречи.

спорт • 14 декабря, 18:52 • 18390 просмотра

«Кривбасс» одержал важную победу над „Карпатами“ в матче УПЛ

"Кривбасс" победил "Карпаты" со счетом 2:0 в 17-м туре УПЛ благодаря голам Илыча и Твердохлиба.

спорт • 14 декабря, 16:43 • 21563 просмотра

20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

20 лет назад Андрей Шевченко получил «Золотой мяч». Легенды футбола вспоминают интересные истории об украинском футболисте, в частности о том, как он познакомил игроков «Милана» с украинским салом.

спорт • 13 декабря, 13:47 • 148029 просмотра

"Динамо" вылетает из Лиги Европы после поражения от "Реал Сосьедада"

Киевское "Динамо" проиграло "Реал Сосьедаду" со счетом 0:3 в матче Лиги Европы.

спорт • 12 декабря, 22:04 • 14211 просмотра

Зарабатывали миллионы на "договорных" играх: в преступные группы входили бывшие спортсмены мирового уровня

Правоохранители разоблачили преступные группы, которые организовывали договорные матчи по киберспорту и спорту через букмекерские конторы. Среди участников - бывшие спортсмены мирового уровня, которые зарабатывали миллионы гривен на махинациях.

спорт • 11 декабря, 15:58 • 18296 просмотра

«Лежал в постели», „упал телефон, когда собирался в Днепр“: как сборники-дебютанты реагировали на вызов в главную команду

Дебютанты сборной Украины рассказали о своих эмоциях после получения вызова в национальную команду. Алексей Сыч, Александр Назаренко, Егор Ярмолюк и Иван Калюжный поделились личными историями реакции на новость.

спорт • 15 ноября, 15:52 • 20119 просмотра

Сборная Украины прибыла в Батуми на матч против Грузии

Украинская сборная прибыла в Батуми на матч 5-го тура Лиги наций против Грузии. Игра состоится 16 ноября в 19:00 на Adjara Bet Arena, букмекеры оценивают шансы команд почти одинаково.

спорт • 15 ноября, 11:25 • 15022 просмотра

В сборной Украины снова изменения перед матчами Лиги наций: дебютный вызов Сыча вместо Тымчика

Защитник "Руха" Алексей Сыч получил дебютный вызов в сборную Украины. Александр Тымчик из «Динамо» покинул лагерь команды перед матчами с Грузией и Албанией в Лиге наций.

спорт • 14 ноября, 09:12 • 15726 просмотра

«Динамо» возвращается на вершину УПЛ после матча с »Полесьем»

«Динамо» победило „Полесье“ со счетом 2:1, а Ярмоленко отметился юбилейным голом.

спорт • 10 ноября, 18:18 • 24917 просмотра

«Шахтер» одержал волевую победу над „Зарей“ после пропущенного гола

В матче 13-го тура УПЛ «Шахтер» победил «Зарю» со счетом 3:1 на «Арене Львов».

спорт • 10 ноября, 16:31 • 23482 просмотра

"Динамо" и "Шахтер" сыграли вничью

В матче 11 тура чемпионата Украины "Динамо" и "Шахтер" сыграли вничью 1:1.

спорт • 27 октября, 18:19 • 21346 просмотра

"Динамо - Шахтер": где смотреть матч и кто фаворит у букмекеров

Сегодня в 18:00 на стадионе Лобановского состоится матч между Динамо и Шахтером в рамках 11 тура УПЛ. Трансляцию можно смотреть на UPL.TV, 2+2 и Чемпион, а букмекеры оценивают шансы команд почти равными.

спорт • 27 октября, 07:45 • 16137 просмотра

Столичный клуб «Динамо» аннулировал неофициально приобретенные билеты на матч с «Шахтером»

Киевское «Динамо» аннулировало билеты, приобретенные через перекупщиков, на матч УПЛ против «Шахтера». Клуб предупредил, что билеты, купленные неофициально, недействительны, и оставляет за собой право проверять документы на входе.

спорт • 13 октября, 16:26 • 23723 просмотра