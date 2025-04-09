ФК «Динамо» Киев

Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины: "Буковина" будет принимать "Динамо" в Черновцах, а "Полесье" в Житомире сыграет с "Шахтером". Финал состоится 14 мая в Житомире.
В 1/2 Кубка Украины пробились "Буковина", "Шахтер", "Динамо" и "Полесье". Жеребьевка полуфиналов состоится 3 апреля, базовый день проведения матчей - 23 апреля.
Сергей Ребров вызвал 25 игроков в основной состав сборной Украины для матчей плей-офф Лиги наций против Бельгии. В команду возвращаются Ярмоленко, Назарина и Буяльский.
В матче 19-го тура УПЛ «Динамо» сыграло вничью 1:1 с «Ворсклой». Буяльский забил 65-й гол в УПЛ, но Скляр сравнял счет во втором тайме, несмотря на удаление игрока «Ворсклы».
Из-за нестабильного электроснабжения и низкой температуры матч «Ворскла» - «Динамо» перенесен из Полтавы в Киев. Игра состоится 28 февраля на стадионе имени Валерия Лобановского.
Львовский «Рух» сыграет матч с «ЛНЗ» 22 февраля, несмотря на вспышку ОРВИ в команде. Клуб не получил ответа от УАФ о переносе игры и привлечет здоровых игроков основы и молодежного состава.
Александар Драгович присоединился к Вооруженным силам Австрии для завершения базовой военной службы, прерванной в 2011 году. Футболист будет посещать армейский спортцентр в течение двух месяцев, продолжая играть за "Аустрию".
ФК «Рух» обратился к «ЛНЗ» с просьбой перенести матч 18-го тура УПЛ из-за эпидемиологической ситуации в команде. «ЛНЗ» согласился, окончательное решение за дирекцией УПЛ.
"Кривбасс" - "Шахтер“ доиграют 16 апреля, а „Ингулец“ - „Заря“ - 30 апреля. Оба матча начнутся в 15:30 и были прерваны из-за воздушных тревог при счетах 0:1 и 1:0 соответственно.
Киевское «Динамо» отменило запланированный матч с румынским футбольным клубом «Чиксереда Меркуря Чук» из-за вирусных инфекций в составе. Игра должна была состояться на сборах в Турции.
УПЛ утвердила новые даты и время начала матчей 19-го, 20-го и 21-го туров чемпионата по просьбе тренерского штаба сборной. Матчи базовых клубов сборной в 21 туре перенесены на 11 марта.
Тарас Степаненко завершает выступления за донецкий «Шахтер» после 15 сезонов, 439 матчей и 25 трофеев. Слухи связывают опытного полузащитника с переходом в турецкий «Эюпспор».
Сегодня в 22:00 "Динамо" сыграет с латвийским "РФШ" в заключительном туре Лиги Европы. Матч состоится в Гамбурге, киевляне попытаются одержать первую победу в турнире.
Вратарь киевского "Динамо" Георгий Бущан подписал контракт с "Аль-Шабаб" на 2,5 года за 3 млн евро. За 16 лет в "Динамо" голкипер провел 181 матч и выиграл ряд трофеев.
В матче 7-го тура Лиги Европы киевское "Динамо" сыграло вничью 3:3 с "Галатасараем". Дубль Ярмоленко помог киевлянам отыграть отставание в два мяча.
Сегодня в 17:30 «Динамо» встретится с «Галатасараем» в 7-м туре Лиги Европы. Матч состоится в Стамбуле, букмекеры отдают предпочтение хозяевам с коэффициентом 1,2.
30 декабря 1975 года Олег Блохин получил "Золотой мяч" как лучший футболист Европы. Нападающий киевского "Динамо" опередил в голосовании Беккенбауэра и Кройффа, набрав 122 очка.
Решающий гол забил Яков Башич на 92-й минуте встречи.
"Кривбасс" победил "Карпаты" со счетом 2:0 в 17-м туре УПЛ благодаря голам Илыча и Твердохлиба.
20 лет назад Андрей Шевченко получил «Золотой мяч». Легенды футбола вспоминают интересные истории об украинском футболисте, в частности о том, как он познакомил игроков «Милана» с украинским салом.
Киевское "Динамо" проиграло "Реал Сосьедаду" со счетом 0:3 в матче Лиги Европы.
Правоохранители разоблачили преступные группы, которые организовывали договорные матчи по киберспорту и спорту через букмекерские конторы. Среди участников - бывшие спортсмены мирового уровня, которые зарабатывали миллионы гривен на махинациях.
Дебютанты сборной Украины рассказали о своих эмоциях после получения вызова в национальную команду. Алексей Сыч, Александр Назаренко, Егор Ярмолюк и Иван Калюжный поделились личными историями реакции на новость.
Украинская сборная прибыла в Батуми на матч 5-го тура Лиги наций против Грузии. Игра состоится 16 ноября в 19:00 на Adjara Bet Arena, букмекеры оценивают шансы команд почти одинаково.
Защитник "Руха" Алексей Сыч получил дебютный вызов в сборную Украины. Александр Тымчик из «Динамо» покинул лагерь команды перед матчами с Грузией и Албанией в Лиге наций.
«Динамо» победило „Полесье“ со счетом 2:1, а Ярмоленко отметился юбилейным голом.
В матче 13-го тура УПЛ «Шахтер» победил «Зарю» со счетом 3:1 на «Арене Львов».
В матче 11 тура чемпионата Украины "Динамо" и "Шахтер" сыграли вничью 1:1.
Сегодня в 18:00 на стадионе Лобановского состоится матч между Динамо и Шахтером в рамках 11 тура УПЛ. Трансляцию можно смотреть на UPL.TV, 2+2 и Чемпион, а букмекеры оценивают шансы команд почти равными.
Киевское «Динамо» аннулировало билеты, приобретенные через перекупщиков, на матч УПЛ против «Шахтера». Клуб предупредил, что билеты, купленные неофициально, недействительны, и оставляет за собой право проверять документы на входе.