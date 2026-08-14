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"Не хватило ни везения, ни мастерства": Костюк прокомментировал вылет «Динамо» из еврокубков

Киев • УНН

 • 460 просмотра

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк заявил, что команде не хватило везения и мастерства в ответном матче против «Карабаха». По его словам, киевляне создали три стопроцентных момента, но пропустили два гола и завершили выступления в еврокубках.

"Не хватило ни везения, ни мастерства": Костюк прокомментировал вылет «Динамо» из еврокубков

Киевскому "Динамо" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2026/27 против азербайджанского "Карабаха" не хватило везения. Об этом после игры заявил главный тренер "бело-синих" Игорь Костюк, сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт "Динамо".

Детали

По словам Костюка, "Карабах" использовал свои возможности, "и это сыграло ключевую роль".

Вы видели: во втором тайме мы перехватили инициативу, начали играть выше. Я считаю, что создали три стопроцентных момента, в которых нужно было забивать. Но игра не прощает упущенных возможностей: там, где мы не забили, к сожалению, пропустили. В целом во втором тайме мы контролировали игру. Хорошо переходили из обороны в атаку, отбирали мяч, быстро выходили вперед, создавали моменты. Но, к сожалению, сегодня нам не хватило ни везения, ни мастерства, чтобы забить эти мячи. Вы видели, какие моменты у нас были

- констатировал специалист.

Он добавил, что соперник очень плотно прессинговал, и, "к сожалению, мы не всегда уверенно выходили из-под этого прессинга".

Напомним

Киевское "Динамо" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2026/27 после победы в первом матче (1:0) уступило азербайджанскому "Карабаху" (2:0) и завершило выступления в еврокубках.

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