"Не хватило ни везения, ни мастерства": Костюк прокомментировал вылет «Динамо» из еврокубков

Киевскому "Динамо" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2026/27 против азербайджанского "Карабаха" не хватило везения. Об этом после игры заявил главный тренер "бело-синих" Игорь Костюк, сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт "Динамо".

По словам Костюка, "Карабах" использовал свои возможности, "и это сыграло ключевую роль".

Вы видели: во втором тайме мы перехватили инициативу, начали играть выше. Я считаю, что создали три стопроцентных момента, в которых нужно было забивать. Но игра не прощает упущенных возможностей: там, где мы не забили, к сожалению, пропустили. В целом во втором тайме мы контролировали игру. Хорошо переходили из обороны в атаку, отбирали мяч, быстро выходили вперед, создавали моменты. Но, к сожалению, сегодня нам не хватило ни везения, ни мастерства, чтобы забить эти мячи. Вы видели, какие моменты у нас были