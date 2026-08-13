В Киеве женщина родила в такси по дороге в роддом

$44.710.1551.620.14
ukenru
16:32 • 922 просмотра
Штурмовой полк "Скеля" переходит под оперативное руководство "Азова" - Братущак
16:15 • 2944 просмотра
Ожидается повышение температуры на 3–5° — когда в Украину вернётся жара
15:28 • 8106 просмотра
Взрыв прогремел на заводе по производству боеприпасов неподалеку от Рима
13:12 • 15438 просмотра
В Еврокомиссии заявили, что призвали страны ЕС передать Украине ракеты для Patriot из своих запасов
11:50 • 17148 просмотра
Украинские операторы дронов победили американских военных на учениях в Германии — WSJ
11:08 • 13618 просмотра
Разведка США предупредила Европу о гибридной атаке РФ на страны Балтии и Польшу — Bloomberg
Эксклюзив
13 августа, 09:59 • 21143 просмотра
Как производители оружия становятся технологическими партнёрами украинской армии
13 августа, 09:19 • 33835 просмотра
Подделывают ли медицинские документы в клинике Odrex — история пациента
Эксклюзив
13 августа, 07:54 • 22228 просмотра
БЭБ открывает дела на основании аналитических справок: адвокат предупредил о рисках злоупотреблений
Эксклюзив
13 августа, 07:11 • 41609 просмотра
Как правильно хранить мёд, чтобы он не портился: советы техника-пчеловода
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
3м/с
34%
753мм
Популярные новости
Ви из BTS рассказал о потере слуха на одно ухо13 августа, 07:24 • 27908 просмотра
Румыния поднимала F-16 из-за дронов во время атаки рф на Украину, зафиксировала залёт в воздушное пространство13 августа, 07:43 • 12263 просмотра
"Я не понимаю, какова позиция Федорова. Он должен определиться!", — «азовец», ветеран российско-украинской войны «Тавр»13 августа, 09:12 • 15078 просмотра
Польша решит относительно передачи ракет для Patriot Украине в ближайшие дни - МинобороныVideo10:57 • 10482 просмотра
Как очистить кэш на Android: пошаговая инструкция13:22 • 12264 просмотра
публикации
Отсрочка от мобилизации с 1 сентября — какие новые правила бронирования начнут действовать в УкраинеPhoto15:34 • 4558 просмотра
Как очистить кэш на Android: пошаговая инструкция13:22 • 12313 просмотра
Подделывают ли медицинские документы в клинике Odrex — история пациента13 августа, 09:19 • 33835 просмотра
Как правильно хранить мёд, чтобы он не портился: советы техника-пчеловода
Эксклюзив
13 августа, 07:11 • 41609 просмотра
Лига конференций: "Динамо" поборется с "Карабахом" за выход в следующую стадиюPhotoVideo12 августа, 15:42 • 42242 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Сергей Марченко
Виктор Ляшко
Тарас Высоцкий
Ольга Стефанишина
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львовская область
Одесская область
Германия
Реклама
УНН Lite
Ви из BTS рассказал о потере слуха на одно ухо13 августа, 07:24 • 27933 просмотра
Трэвис Келси рассказал подробности свадьбы с Тейлор Свифт и назвал её лучшей ночью в жизниPhoto12 августа, 22:15 • 26159 просмотра
Рианна показала редкие фотографии со всеми тремя детьми на БарбадосеPhoto12 августа, 07:57 • 44600 просмотра
Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес после 10 лет отношенийPhoto11 августа, 20:18 • 39872 просмотра
Топ-7 лучших кремов для медовика и домашних десертовPhoto10 августа, 15:39 • 176211 просмотра
Актуальное
Техника
MIM-104 Patriot
Микоян МиГ-29
Google Play
Дія (сервис)

В Киеве женщина родила в такси по дороге в роддом

Киев • УНН

 • 1460 просмотра

В Киеве женщина родила сына прямо в салоне такси, когда ехала с акушеркой в роддом. Водитель присутствовал при родах и безопасно доставил маму, новорождённого и акушерку в больницу.

В Киеве женщина родила в такси по дороге в роддом

В Киеве женщина, которая вместе с акушеркой ехала в роддом, родила сына в такси. Как сообщили в компании Uklon, водитель присутствовал при родах, а затем доставил маму и новорождённого в роддом, передаёт УНН.

Сегодня во время одной из поездок произошло настоящее чудо — прямо в автомобиле родился мальчик. Мама ехала в роддом вместе с акушеркой, но малыш решил, что больше ждать не будет. Роды приняли прямо в салоне, а водитель Дииа был рядом в этот невероятный момент и после рождения малыша безопасно довёз маму, младенца и акушерку в роддом 

- говорится в сообщении.

В компании также добавили, что роды в их такси произошли уже во второй раз.

Пассажирка родила ребенка на борту самолета перед посадкой в США28.04.26, 06:07 • 3909 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоКиев
Киев