В Киеве женщина родила в такси по дороге в роддом
Киев • УНН
В Киеве женщина родила сына прямо в салоне такси, когда ехала с акушеркой в роддом. Водитель присутствовал при родах и безопасно доставил маму, новорождённого и акушерку в больницу.
В Киеве женщина, которая вместе с акушеркой ехала в роддом, родила сына в такси. Как сообщили в компании Uklon, водитель присутствовал при родах, а затем доставил маму и новорождённого в роддом, передаёт УНН.
Сегодня во время одной из поездок произошло настоящее чудо — прямо в автомобиле родился мальчик. Мама ехала в роддом вместе с акушеркой, но малыш решил, что больше ждать не будет. Роды приняли прямо в салоне, а водитель Дииа был рядом в этот невероятный момент и после рождения малыша безопасно довёз маму, младенца и акушерку в роддом
В компании также добавили, что роды в их такси произошли уже во второй раз.
Пассажирка родила ребенка на борту самолета перед посадкой в США28.04.26, 06:07 • 3909 просмотров