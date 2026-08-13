В Киеве женщина родила в такси по дороге в роддом

В Киеве женщина, которая вместе с акушеркой ехала в роддом, родила сына в такси. Как сообщили в компании Uklon, водитель присутствовал при родах, а затем доставил маму и новорождённого в роддом, передаёт УНН.

Сегодня во время одной из поездок произошло настоящее чудо — прямо в автомобиле родился мальчик. Мама ехала в роддом вместе с акушеркой, но малыш решил, что больше ждать не будет. Роды приняли прямо в салоне, а водитель Дииа был рядом в этот невероятный момент и после рождения малыша безопасно довёз маму, младенца и акушерку в роддом - говорится в сообщении.

В компании также добавили, что роды в их такси произошли уже во второй раз.

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