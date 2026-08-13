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Польша решит вопрос о передаче ракет для Patriot Украине в ближайшие дни — Минобороны

Киев • УНН

 • 600 просмотра

Заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая заявила, что решение о передаче Украине ракет для Patriot будет принято в ближайшие дни. Переговоры ведутся с НАТО и США с учетом безопасности поляков.

Польша решит вопрос о передаче ракет для Patriot Украине в ближайшие дни — Минобороны

Решение Польши относительно возможной передачи Украине дополнительных ракет для Patriot является «вопросом ближайших дней», заявила заместитель министра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецка в интервью RMF FM, пишет УНН.

Детали

«Это решение всегда должно приниматься в контексте безопасности поляков, и все аргументы должны быть взвешены», — подчеркнула Собковяк-Чарнецка.

Она добавила, что решение может быть принято в ближайшие дни, а переговоры ведутся как с НАТО, так и с Соединёнными Штатами.

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«Это решение всегда принимается на самом высоком уровне», — указала она.

На уточнение, когда оно будет принято, заместитель министра обороны Польши указала: «Это вопрос ближайших дней».

В мире есть ракеты для Patriot, нужно лишь политическое решение об их передаче Украине - Зеленский01.08.26, 22:15 • 8893 просмотра

Юлия Шрамко

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