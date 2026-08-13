Польша решит вопрос о передаче ракет для Patriot Украине в ближайшие дни — Минобороны
Киев • УНН
Заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая заявила, что решение о передаче Украине ракет для Patriot будет принято в ближайшие дни. Переговоры ведутся с НАТО и США с учетом безопасности поляков.
Решение Польши относительно возможной передачи Украине дополнительных ракет для Patriot является «вопросом ближайших дней», заявила заместитель министра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецка в интервью RMF FM, пишет УНН.
Детали
«Это решение всегда должно приниматься в контексте безопасности поляков, и все аргументы должны быть взвешены», — подчеркнула Собковяк-Чарнецка.
Она добавила, что решение может быть принято в ближайшие дни, а переговоры ведутся как с НАТО, так и с Соединёнными Штатами.
"Хочу, чтобы ракеты РФ сбивали не над Варшавой": министр обороны Польши поддержал передачу Украине ракет к Patriot10.07.26, 11:01 • 25350 просмотров
«Это решение всегда принимается на самом высоком уровне», — указала она.
На уточнение, когда оно будет принято, заместитель министра обороны Польши указала: «Это вопрос ближайших дней».
В мире есть ракеты для Patriot, нужно лишь политическое решение об их передаче Украине - Зеленский01.08.26, 22:15 • 8893 просмотра