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"Хочу, чтобы ракеты рф сбивали не над Варшавой": министр обороны Польши поддержал передачу Украине ракет к Patriot

Киев • УНН

 • 772 просмотра

Владислав Косиняк-Камыш поддержал решение правительства о предоставлении Украине ракет к Patriot. Он раскритиковал тех, кто выступает против этого, назвав их неразумными.

"Хочу, чтобы ракеты рф сбивали не над Варшавой": министр обороны Польши поддержал передачу Украине ракет к Patriot

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш поддержал решение правительства страны о предоставлении Украине ракет для систем Patriot и раскритиковал тех, кто выступает против этого. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TVN24.

Детали

Косиняк-Камыш резко отреагировал на заявление руководителя Управления международной политики президента Марчина Пшидача. Последний заявил, что заместитель министра обороны Цезарий Томчик сыграл ключевую роль в решении о передаче ракет.

Это предательство или просто глупость?

- спросил Пшидач.

На это министр обороны Польши заявил, что военная помощь Украине в условиях российской угрозы соответствует национальным интересам Польши.

Я спрашиваю Пшидача: то, что он говорит, - это предательство или глупость? Я предпочитаю, чтобы наши Patriot сбивали российские ракеты над Киевом, а не над Варшавой. Те, кто критикует польскую поддержку Украины, потеряли рассудок. Меня это приводит в ярость

- заявил Косиняк-Камыш.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился с президентом Польши Каролем Навроцким на саммите НАТО. По его словам, разговор длился более часа. Лидеры договорились продолжить диалог, признав общей угрозой россию.

Евгений Устименко

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