"Хочу, чтобы ракеты рф сбивали не над Варшавой": министр обороны Польши поддержал передачу Украине ракет к Patriot
Киев • УНН
Владислав Косиняк-Камыш поддержал решение правительства о предоставлении Украине ракет к Patriot. Он раскритиковал тех, кто выступает против этого, назвав их неразумными.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш поддержал решение правительства страны о предоставлении Украине ракет для систем Patriot и раскритиковал тех, кто выступает против этого. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TVN24.
Детали
Косиняк-Камыш резко отреагировал на заявление руководителя Управления международной политики президента Марчина Пшидача. Последний заявил, что заместитель министра обороны Цезарий Томчик сыграл ключевую роль в решении о передаче ракет.
Это предательство или просто глупость?
На это министр обороны Польши заявил, что военная помощь Украине в условиях российской угрозы соответствует национальным интересам Польши.
Я спрашиваю Пшидача: то, что он говорит, - это предательство или глупость? Я предпочитаю, чтобы наши Patriot сбивали российские ракеты над Киевом, а не над Варшавой. Те, кто критикует польскую поддержку Украины, потеряли рассудок. Меня это приводит в ярость
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился с президентом Польши Каролем Навроцким на саммите НАТО. По его словам, разговор длился более часа. Лидеры договорились продолжить диалог, признав общей угрозой россию.