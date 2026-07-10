"Хочу, чтобы ракеты рф сбивали не над Варшавой": министр обороны Польши поддержал передачу Украине ракет к Patriot

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш поддержал решение правительства страны о предоставлении Украине ракет для систем Patriot и раскритиковал тех, кто выступает против этого. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TVN24.

Косиняк-Камыш резко отреагировал на заявление руководителя Управления международной политики президента Марчина Пшидача. Последний заявил, что заместитель министра обороны Цезарий Томчик сыграл ключевую роль в решении о передаче ракет.

На это министр обороны Польши заявил, что военная помощь Украине в условиях российской угрозы соответствует национальным интересам Польши.

Я спрашиваю Пшидача: то, что он говорит, - это предательство или глупость? Я предпочитаю, чтобы наши Patriot сбивали российские ракеты над Киевом, а не над Варшавой. Те, кто критикует польскую поддержку Украины, потеряли рассудок. Меня это приводит в ярость