Туск заявил, что следующие 100 дней могут решить исход войны в Украине

Премьер Польши Дональд Туск подтвердил свою приверженность поддержке Украины и добавил, что следующие "100 дней могут решить исход этой войны", передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Туск также сказал, что сегодняшний инцидент лишь укрепил его решимость поддержать Украину в ее борьбе против России.

"Безопасность Польши напрямую и безоговорочно зависит от эффективных действий украинских военных, в том числе и в воздухе. Если бы у украинцев было гораздо больше того, о чем они просили все это время, возможно, эта баллистическая ракета не была бы запущена в сторону Польши", - подчеркнул Туск.

Украина предложила Польше помощь в расследовании после залета ракеты во время атаки рф

Он сказал, что Польша полна решимости сделать все возможное, "чтобы Украина не проиграла эту войну".

Вспоминая свой разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским вчера вечером, он сказал: "Вопрос абсолютно понятен: следующие 100 дней могут решить исход этой войны, и это шанс 50/50".

Он указал на президента США Дональда Трампа, "некоторых других людей" и генерального директора SpaceX Илона Маска как на одних из самых влиятельных лиц, которые могут решить исход конфликта.

Напомним

Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил после залета в страну ракеты, что "нет оснований считать, что целью была Польша", добавив, что планируется привлечь украинских экспертов в расследовании. Об этом он сказал на пресс-конференции в Тарнаве-Колонии, где, по предварительным данным, упала российская ракета, анонсировав рассмотрение наращивания помощи Украине.