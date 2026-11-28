Национальное антикоррупционное бюро по запросу парламентской ВСК предоставило приказ о командировке директора НАБУ Семёна Кривоноса. Согласно документу, он находится за границей с 22 ноября по 6 декабря и за это время посетит четыре страны: Италию, Бельгию, Польшу и Японию. Об этом сообщил председатель ВСК, народный депутат Алексей Гончаренко в своём Telegram-канале, передаёт УНН.

Детали

По данным Гончаренко, с 23 по 26 ноября Кривонос находился в Риме на форуме по вопросам верховенства права. 24 ноября директора НАБУ пригласили на двухчасовую панельную дискуссию, а на следующий день — на закрытый круглый стол. То есть во время обоих заседаний ВСК, 23 и 25 ноября, Кривонос был в Риме.

26–27 ноября в Брюсселе для него запланировали "рабочие встречи" с Антикоррупционной инициативой ЕС в Украине. Гончаренко подчеркнул, что подтверждений этих встреч комиссия не получила.

"Приглашения на эти встречи нам не предоставили", — написал нардеп.

Самый продолжительный этап поездки — Токио. С 29 ноября по 5 декабря Кривонос будет проходить недельный курс Японского агентства международного сотрудничества (JICA) "Повышение потенциала в сфере противодействия отмыванию средств". По словам Гончаренко, директор НАБУ — один из 12 участников обучения.

Председатель ВСК обратил внимание, что комиссия предлагала Кривоносу на выбор две даты заседаний — 7 или 11 декабря. Поскольку командировка завершается 6 декабря, она, по мнению Гончаренко, уже не мешает директору НАБУ прийти в комиссию. Нардеп также иронично предположил, что после перелёта из Токио возможен джетлаг.

Гончаренко вспомнил и случай с председателем Госфинмониторинга Филипом Прониным: тот ранее не пришёл на заседание ВСК из-за больничного, а на следующий день был в Танзании. Нардеп иронично заметил, что тема противодействия отмыванию средств, похоже, особенно часто становится поводом для дальних поездок.