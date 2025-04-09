$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28770 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 42816 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 48675 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 55157 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 67402 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56664 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55868 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 119666 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81799 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 226264 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3.2м/с
62%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 87564 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20501 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

9 апреля, 15:16 • 17424 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 16225 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 17831 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 87624 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 119666 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 226264 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 403308 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395716 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10972 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 16264 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

9 апреля, 15:16 • 17463 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20545 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 75147 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Места

Рим

Новости по теме

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

Во время визита в Италию королеве Камилле подарили пиццу "Маргарита" в честь 20-й годовщины ее свадьбы с королем Чарльзом. Король Чарльз выступил в итальянском парламенте.

Новости Мира • 9 апреля, 15:16 • 17470 просмотра

Итальянских туроператоров оштрафовали почти на 20 млн евро за накопление билетов в Колизей – Reuters

Антимонопольный комитет Италии оштрафовал компанию по продаже билетов и шестерых туроператоров на €20 млн за накопление билетов в Колизей. Это ограничивало доступ туристов к амфитеатру.

Новости Мира • 8 апреля, 14:21 • 8608 просмотра

Принц Гарри вернулся в Британию накануне государственного визита короля Чарльза III в Италию

Принц Гарри прибыл в Лондон для апелляции относительно уровня охраны. Его приезд совпал с государственным визитом короля Чарльза III и королевы Камиллы в Рим.

Новости Мира • 8 апреля, 09:47 • 8332 просмотра

Папа Римский Франциск впервые появился на публике после болезни

После выписки из больницы, где он лечился от пневмонии, 88-летний Папа Франциск появился перед верующими в Ватикане. Он поблагодарил всех за поддержку и помолился за врачей.

Новости Мира • 6 апреля, 10:35 • 15536 просмотра

Ермак о возвращении Нетребко в Лондонскую оперу: русские артисты не имеют места в цивилизованном мире

Анна Нетребко снова будет выступать в Лондоне после поддержки путина и “новороссии”. Ермак призвал заменить ее украинской певицей Людмилой Монастырской.

Война • 3 апреля, 02:39 • 74458 просмотра

Пожар в Риме: сгорело 17 электромобилей Tesla

В дилерском центре Tesla в Риме сгорело 17 автомобилей. Илон Маск назвал инцидент терроризмом, полиция расследует возможный поджог и связь с анархистскими группами.

Новости Мира • 31 марта, 21:07 • 8443 просмотра

Я не политик и не дипломат, я спортсмен: легенда "Ромы" Тотти объяснил, почему едет в москву

Франческо Тотти заявил, что он не политик, а спортсмен, и поехал бы в Киев с той же целью, что и в москву. Он посетит церемонию награждения в россии.

спорт • 26 марта, 23:20 • 24359 просмотра

Папа Франциск будет выписан из больницы в воскресенье - врач

Папа Франциск, госпитализированный с респираторной инфекцией, будет выписан в воскресенье. После выписки ему потребуется двухмесячный отдых в Ватикане.

Новости Мира • 22 марта, 17:40 • 17840 просмотра

Состояние Папы Франциска улучшается: Ватикан сообщает о небольших положительных изменениях

Папа Франциск продолжает лечение в больнице Gemelli. Наблюдаются небольшие улучшения в дыхании и двигательных навыках, он проходит фармакологическую терапию и физиотерапию.

Новости Мира • 21 марта, 19:19 • 15163 просмотра

Папа Франциск выздоравливает: Понтифик больше не нуждается в вентиляции легких

Состояние Папы Римского Франциска улучшается, и он больше не нуждается в искусственной вентиляции легких. Понтифик находится в больнице из-за респираторной инфекции.

Здоровье • 19 марта, 22:41 • 17947 просмотра

Папу Римського снова подключили к аппарату вентиляции легких

В понедельник у Папы Франциска произошел новый эпизод респираторного кризиса, в связи с чем его подключили к неинвазивной вентиляции. Проведены две бронхоскопии для удаления слизи из легких, состояние остается под наблюдением.

Новости Мира • 3 марта, 18:48 • 21081 просмотра

Папа Франциск провел ночь спокойно после проблем с дыханием - Ватикан

У Папы Франциска произошел эпизод бронхоспазма, который привел к осложнениям и потребности в вентиляции легких. После срочного медицинского вмешательства ночь в больнице Джемелли прошла спокойно.

Новости Мира • 1 марта, 10:17 • 32453 просмотра

Папа Франциск больше не в критическом состоянии - AFP

Состояние 88-летнего Папы Франциска, госпитализированного с пневмонией, улучшается после двух недель в больнице. Понтифик продолжает работать в специальных апартаментах, выполняя дыхательные упражнения между отдыхом.

Новости Мира • 28 февраля, 13:43 • 20523 просмотра

Папа Римский опроверг слухи о своем критическом состоянии и отставке

Папа Франциск находится на лечении в римской больнице Джемелли, где его состояние постепенно улучшается. Понтифик опроверг информацию о предсмертном состоянии и возможной отставке, однако его ближайший календарь событий изменен.

Новости Мира • 27 февраля, 15:36 • 47706 просмотра

Италия заявила о невозможности справедливого мира без гарантий безопасности для Украины

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что справедливый мир в Украине возможен только при условии гарантий безопасности от НАТО. Мелони подчеркнула, что это самый эффективный способ предотвратить новое вторжение россии.

Война • 27 февраля, 00:53 • 117381 просмотра

Папа Римский до сих пор в критическом состоянии - Ватикан

Папа Франциск уже 12 дней находится в больнице из-за двойного воспаления легких, его состояние критическое, но стабильное. Понтифику сделали компьютерную томографию, прогноз остается сдержанным.

Новости Мира • 25 февраля, 20:24 • 26339 просмотра

Всего в третий раз: Папа Франциск пропустит молитву Angelus

Папа Римский госпитализирован с пневмонией обоих легких и останется в больнице минимум неделю. Врачи сообщают, что состояние понтифика стабильное, но требует длительного лечения.

Новости Мира • 22 февраля, 18:15 • 29487 просмотра

Состояние Папы Франциска незначительно улучшилось: что известно о его здоровье

В Ватикане сообщили о незначительном улучшении состояния здоровья Папы Франциска, госпитализированного с двусторонней пневмонией. Понтифик не имеет температуры, его показатели стабильны, он принял Причастие и работает.

Новости Мира • 21 февраля, 06:34 • 23202 просмотра

Ватикан дал обновление о состоянии Папы Франциска: понтифик посвящает время работе

Ватикан сообщил о состоянии Папы Франциска, который находится в римской больнице с 14 февраля. Понтифик провел спокойную ночь, позавтракал в кресле и продолжает работать.

Общество • 20 февраля, 13:00 • 23074 просмотра

Подделывали картины Пикассо и Рембрандта: в Италии разоблачили подпольную мастерскую

Итальянская полиция обнаружила мастерскую, где изготавливались подделки известных картин XIX-XX веков. Изъято 71 картину и материалы для их изготовления вместе с фальшивыми сертификатами подлинности.

Новости Мира • 20 февраля, 00:59 • 30449 просмотра

Папа Франциск может покинуть пост из-за тяжелой болезни: что происходит в Ватикане

Состояние здоровья 88-летнего Папы Франциска ухудшается из-за двусторонней пневмонии. Понтифик ускоряет реорганизацию церковного управления и готовится к возможной передаче власти.

Новости Мира • 18 февраля, 21:18 • 37921 просмотра

Понтифик остается "под контролем больницы", его состояние здоровья врачи оценивают как сложное

88-летнего Папу Франциска госпитализировали из-за обострения бронхита и проблем с дыханием. Врачи оценивают его состояние как сложное, требующее длительного пребывания в больнице Джемелли в Риме.

Новости Мира • 17 февраля, 14:04 • 24913 просмотра

Папа Римский останется в больнице и пропустит воскресную молитву из-за состояния здоровья

88-летний понтифик находится в римской больнице Джемелли из-за инфекции дыхательных путей. Врачи прописали ему абсолютный покой, хотя состояние здоровья показывает признаки улучшения.

Новости Мира • 16 февраля, 03:11 • 34136 просмотра

Состояние здоровья Папы Франциска: врачи говорят об "оптимизме" из-за новой терапии

88-летний Папа Франциск провел спокойную ночь в римской больнице Gemelli, где лечится от бронхита. Температура понтифика снизилась, а новая терапия дает основания для оптимизма.

Новости Мира • 15 февраля, 10:16 • 23376 просмотра

День святого Валентина: история праздника и традиции празднования во всем мире

День святого Валентина имеет давнюю историю, восходящую к III веку н. э. и римскому священнику Валентину. Сегодня этот праздник отмечают в разных странах мира с уникальными традициями - от валентинок до признаний в любви животным.

Общество • 14 февраля, 04:03 • 35572 просмотра

На границе с ЕС обнаружили контрабанду лекарств на более 1,3 млн грн

В пункте пропуска "Краковец" обнаружили две попытки незаконного ввоза лекарств из Италии и Германии. В автомобилях Mercedes нашли психотропные препараты и лекарства от диабета и ожирения.

Криминал и ЧП • 11 февраля, 20:25 • 30109 просмотра

WhatsApp предупредил о масштабной кибератаке на журналистов в 14 странах ЕС

WhatsApp обнаружил кибератаки на около 100 журналистов и активистов в Европе через шпионское ПО Graphite от Paragon Solutions. Атаки осуществлялись через уязвимость «нулевого клика» в групповых чатах.

Новости Мира • 6 февраля, 16:03 • 30080 просмотра

Сегодня День сурка: что он означает и предвещает

Харьковский сурок-предсказатель Тимка в этом году из-за нестабильного состояния будет предсказывать приход весны не выходя из дома. Традиционное предсказание состоится на биостанции в Великобурлукской громаде только в присутствии биологов.

Общество • 2 февраля, 08:00 • 33363 просмотра

Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны: что отмечают 29 января

29 января отмечается Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны, основанный после подписания Делийской декларации 1985 года. Также сегодня празднуют День пазлов, основанный Джоди Джилл в 1994 году.

Общество • 29 января, 05:00 • 30162 просмотра

К концу столетия жара может убить более 2 млн европейцев - исследование

Исследование показало, что изменение климата может привести к 2,3 млн дополнительных смертей от жары в 854 городах Европы к 2099 году. Наибольшее число жертв ожидается в средиземноморских городах, включая Барселону, Рим и Неаполь.

Здоровье • 27 января, 14:56 • 35506 просмотра