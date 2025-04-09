День святого Валентина: история праздника и традиции празднования во всем мире

День святого Валентина имеет давнюю историю, восходящую к III веку н. э. и римскому священнику Валентину. Сегодня этот праздник отмечают в разных странах мира с уникальными традициями - от валентинок до признаний в любви животным.