Во время визита в Италию королеве Камилле подарили пиццу "Маргарита" в честь 20-й годовщины ее свадьбы с королем Чарльзом. Король Чарльз выступил в итальянском парламенте.
Антимонопольный комитет Италии оштрафовал компанию по продаже билетов и шестерых туроператоров на €20 млн за накопление билетов в Колизей. Это ограничивало доступ туристов к амфитеатру.
Принц Гарри прибыл в Лондон для апелляции относительно уровня охраны. Его приезд совпал с государственным визитом короля Чарльза III и королевы Камиллы в Рим.
После выписки из больницы, где он лечился от пневмонии, 88-летний Папа Франциск появился перед верующими в Ватикане. Он поблагодарил всех за поддержку и помолился за врачей.
Анна Нетребко снова будет выступать в Лондоне после поддержки путина и “новороссии”. Ермак призвал заменить ее украинской певицей Людмилой Монастырской.
В дилерском центре Tesla в Риме сгорело 17 автомобилей. Илон Маск назвал инцидент терроризмом, полиция расследует возможный поджог и связь с анархистскими группами.
Франческо Тотти заявил, что он не политик, а спортсмен, и поехал бы в Киев с той же целью, что и в москву. Он посетит церемонию награждения в россии.
Папа Франциск, госпитализированный с респираторной инфекцией, будет выписан в воскресенье. После выписки ему потребуется двухмесячный отдых в Ватикане.
Папа Франциск продолжает лечение в больнице Gemelli. Наблюдаются небольшие улучшения в дыхании и двигательных навыках, он проходит фармакологическую терапию и физиотерапию.
Состояние Папы Римского Франциска улучшается, и он больше не нуждается в искусственной вентиляции легких. Понтифик находится в больнице из-за респираторной инфекции.
В понедельник у Папы Франциска произошел новый эпизод респираторного кризиса, в связи с чем его подключили к неинвазивной вентиляции. Проведены две бронхоскопии для удаления слизи из легких, состояние остается под наблюдением.
У Папы Франциска произошел эпизод бронхоспазма, который привел к осложнениям и потребности в вентиляции легких. После срочного медицинского вмешательства ночь в больнице Джемелли прошла спокойно.
Состояние 88-летнего Папы Франциска, госпитализированного с пневмонией, улучшается после двух недель в больнице. Понтифик продолжает работать в специальных апартаментах, выполняя дыхательные упражнения между отдыхом.
Папа Франциск находится на лечении в римской больнице Джемелли, где его состояние постепенно улучшается. Понтифик опроверг информацию о предсмертном состоянии и возможной отставке, однако его ближайший календарь событий изменен.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что справедливый мир в Украине возможен только при условии гарантий безопасности от НАТО. Мелони подчеркнула, что это самый эффективный способ предотвратить новое вторжение россии.
Папа Франциск уже 12 дней находится в больнице из-за двойного воспаления легких, его состояние критическое, но стабильное. Понтифику сделали компьютерную томографию, прогноз остается сдержанным.
Папа Римский госпитализирован с пневмонией обоих легких и останется в больнице минимум неделю. Врачи сообщают, что состояние понтифика стабильное, но требует длительного лечения.
В Ватикане сообщили о незначительном улучшении состояния здоровья Папы Франциска, госпитализированного с двусторонней пневмонией. Понтифик не имеет температуры, его показатели стабильны, он принял Причастие и работает.
Ватикан сообщил о состоянии Папы Франциска, который находится в римской больнице с 14 февраля. Понтифик провел спокойную ночь, позавтракал в кресле и продолжает работать.
Итальянская полиция обнаружила мастерскую, где изготавливались подделки известных картин XIX-XX веков. Изъято 71 картину и материалы для их изготовления вместе с фальшивыми сертификатами подлинности.
Состояние здоровья 88-летнего Папы Франциска ухудшается из-за двусторонней пневмонии. Понтифик ускоряет реорганизацию церковного управления и готовится к возможной передаче власти.
88-летнего Папу Франциска госпитализировали из-за обострения бронхита и проблем с дыханием. Врачи оценивают его состояние как сложное, требующее длительного пребывания в больнице Джемелли в Риме.
88-летний понтифик находится в римской больнице Джемелли из-за инфекции дыхательных путей. Врачи прописали ему абсолютный покой, хотя состояние здоровья показывает признаки улучшения.
88-летний Папа Франциск провел спокойную ночь в римской больнице Gemelli, где лечится от бронхита. Температура понтифика снизилась, а новая терапия дает основания для оптимизма.
День святого Валентина имеет давнюю историю, восходящую к III веку н. э. и римскому священнику Валентину. Сегодня этот праздник отмечают в разных странах мира с уникальными традициями - от валентинок до признаний в любви животным.
В пункте пропуска "Краковец" обнаружили две попытки незаконного ввоза лекарств из Италии и Германии. В автомобилях Mercedes нашли психотропные препараты и лекарства от диабета и ожирения.
WhatsApp обнаружил кибератаки на около 100 журналистов и активистов в Европе через шпионское ПО Graphite от Paragon Solutions. Атаки осуществлялись через уязвимость «нулевого клика» в групповых чатах.
Харьковский сурок-предсказатель Тимка в этом году из-за нестабильного состояния будет предсказывать приход весны не выходя из дома. Традиционное предсказание состоится на биостанции в Великобурлукской громаде только в присутствии биологов.
29 января отмечается Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны, основанный после подписания Делийской декларации 1985 года. Также сегодня празднуют День пазлов, основанный Джоди Джилл в 1994 году.
Исследование показало, что изменение климата может привести к 2,3 млн дополнительных смертей от жары в 854 городах Европы к 2099 году. Наибольшее число жертв ожидается в средиземноморских городах, включая Барселону, Рим и Неаполь.