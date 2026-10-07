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Компания Pfizer планирует уволить сотни работников на заводе в Италии

Киев • УНН

 • 1684 просмотра

Pfizer планирует сократить 330 из 550 работников завода на Сицилии. Следующие переговоры с правительством Италии состоятся 10 ноября.

Компания Pfizer планирует уволить сотни работников на заводе в Италии
Фото: REUTERS/Jeenah Moon

В среду профсоюзы сообщили, что компания Pfizer сократит около 330 рабочих мест на своем заводе на Сицилии, Италия, став таким образом очередной международной фармацевтической компанией, сокращающей масштабы своей деятельности в этой стране, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Переговоры между Pfizer и Министерством промышленности Италии, состоявшиеся в Риме поздно вечером во вторник, не дали результатов, говорится в совместном заявлении профсоюзов CGIL, CISL и UIL.

По данным профсоюзов, в настоящее время на заводе Pfizer на Сицилии работают 550 человек.

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В Министерстве промышленности Италии заявили, что вопросы, поднятые во время встречи, станут отправной точкой для усиления диалога, добавив, что министр промышленности Адольфо Урсо посетит завод 23 октября.

Следующий раунд переговоров между Pfizer и министерством запланирован на 10 ноября, сообщили в ведомстве.

Добавим

Ранее на этой неделе производитель бытовой техники Electrolux представил скорректированный план реструктуризации своей деятельности в Италии, согласно которому ожидается сокращение около 1250 рабочих мест.

Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson также сообщил в понедельник, что после переговоров с министерством отказался от плана массового увольнения 131 работника в Генуе в пользу программы добровольной реструктуризации.

Антонина Туманова

ЭкономикаНовости Мира
Pfizer
Сицилия
Reuters
Рим
Италия