Electrolux скорочує обсяги запланованих звільнень в Італії - на що роблять ставку

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У понеділок виробник побутової техніки Electrolux представив скоригований план реструктуризації своєї діяльності в Італії, що передбачає меншу кількість скорочень робочих місць і робить ставку на добровільне звільнення працівників. Про це повідомили представники профспілок та міністр промисловості Італії після переговорів у Римі, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

За словами Джанлуки Фікко з профспілки UILM, група тепер планує скоротити близько 1250 робочих місць в Італії (650 робітників і 600 офісних працівників), тоді як початково передбачалося скорочення до 1700 осіб.

Компанія Electrolux відмовилася від коментарів.

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У своїх заявах профспілки зазначили, що компанія готова здійснювати скорочення штату шляхом запровадження схем тимчасового звільнення та програм добровільного виходу з компанії протягом трьох років, уникаючи примусових звільнень.

Профспілки також додали, що компанія готова шукати покупця для свого заводу з виробництва кухонних витяжок у місті Черрето-д'Езі (центральна Італія), який спочатку планувалося закрити, і при цьому продовжувати виробництво до моменту можливого продажу.

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"Нарешті розпочинається новий етап. Те, чого ми досягли сьогодні, — це крок у правильному напрямку", — заявив міністр промисловості Адольфо Урсо після переговорів із представниками профспілок та компанії.

Джанлука Фікко з UILM зазначив, що профспілки схвально сприйняли оновлений підхід Electrolux, але очікують на детальний план, що міститиме інформацію про компенсації та стимули для працівників, які звільнятимуться за програмою добровільного виходу.

За словами представників профспілок, у четвер Міністерство промисловості проведе ще одну зустріч для обговорення деталей оновленого плану Electrolux.

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