Volkswagen готується витратити €16 млрд на масштабні скорочення та можливе закриття заводів

У МЗС розповіли подробиці вчорашнього "замінування" Генконсульства України в Дюссельдорфі

У МЗС розповіли подробиці вчорашнього "замінування" Генконсульства України в Дюссельдорфі

У МЗС розповіли подробиці вчорашнього "замінування" Генконсульства України в Дюссельдорфі

У МЗС розповіли подробиці вчорашнього "замінування" Генконсульства України в Дюссельдорфі

У Китаї та рф вже використовують ШІ Anthropic для кібератак, стеження та розробки небезпечних технологій

У Китаї та рф вже використовують ШІ Anthropic для кібератак, стеження та розробки небезпечних технологій

У Китаї та рф вже використовують ШІ Anthropic для кібератак, стеження та розробки небезпечних технологій

У Китаї та рф вже використовують ШІ Anthropic для кібератак, стеження та розробки небезпечних технологій