Volkswagen готується витратити €16 млрд на масштабні скорочення та можливе закриття заводів
Київ • УНН
Volkswagen оцінює реструктуризацію у €16 млрд, зокрема скорочення до 60 тисяч робочих місць. Компанія також розглядає майбутнє чотирьох заводів у Німеччині.
Volkswagen оцінює витрати на найбільшу реструктуризацію у своїй історії приблизно у €16 млрд ($18,6 млрд), значна частина яких піде на скорочення десятків тисяч працівників. Про це повідомляє Reuters із посиланням на обізнане джерело, пише УНН.
Деталі
Найбільший автовиробник Європи планує скоротити до 60 000 робочих місць у всьому світі. Лише пов'язані з цим витрати можуть сягнути близько €10 млрд.
Ще близько €6 млрд Volkswagen може витратити на реструктуризацію виробництва в Німеччині. Поступове згортання виробництва на підприємствах в Емдені та Цвікау оцінюється приблизно в €1 млрд для кожного, а в Неккарзульмі та Ганновері – по €2 млрд.
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Компанія розглядає різні варіанти майбутнього 4 німецьких заводів, моделі яких поступово зніматимуть із виробництва протягом наступного десятиліття.
Масштабну реструктуризацію Volkswagen пояснює посиленням конкуренції з боку китайських автовиробників, високими тарифами та надлишковими виробничими потужностями. Представник компанії відмовився коментувати оцінку витрат у €16 млрд.
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