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Volkswagen готов потратить €16 млрд на масштабные сокращения и возможное закрытие заводов

Киев • УНН

 • 1666 просмотра

Volkswagen оценивает реструктуризацию в €16 млрд, включая сокращение до 60 тысяч рабочих мест. Компания также рассматривает будущее четырех заводов в Германии.

Volkswagen готов потратить €16 млрд на масштабные сокращения и возможное закрытие заводов

Volkswagen оценивает расходы на крупнейшую реструктуризацию в своей истории примерно в €16 млрд ($18,6 млрд), значительная часть которых пойдет на сокращение десятков тысяч сотрудников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник, пишет УНН.

Детали

Крупнейший автопроизводитель Европы планирует сократить до 60 000 рабочих мест по всему миру. Только связанные с этим расходы могут достичь около €10 млрд.

Еще около €6 млрд Volkswagen может потратить на реструктуризацию производства в Германии. Постепенное сворачивание производства на предприятиях в Эмдене и Цвиккау оценивается примерно в €1 млрд для каждого, а в Неккарзульме и Ганновере — по €2 млрд.

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Компания рассматривает различные варианты будущего 4 немецких заводов, модели которых будут постепенно сниматься с производства в течение следующего десятилетия.

Масштабную реструктуризацию Volkswagen объясняет усилением конкуренции со стороны китайских автопроизводителей, высокими тарифами и избыточными производственными мощностями. Представитель компании отказался комментировать оценку расходов в €16 млрд.

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Степан Гафтко

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