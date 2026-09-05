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Jaguar Land Rover подтверждает сокращение рабочих мест ради экономии $2,3 млрд

Киев • УНН

 • 1080 просмотра

JLR предложила добровольное увольнение части работников, чтобы сэкономить 2,3 млрд долларов за два года. Продажи компании упали на 9,6%.

Jaguar Land Rover подтверждает сокращение рабочих мест ради экономии $2,3 млрд

Компания Jaguar Land Rover (JLR) запустила программу добровольного увольнения, чтобы сэкономить 2,3 млрд долларов в течение следующих двух лет, передает УНН со ссылкой на Sky News.

В субботу газета Times сообщила, что из-за влияния тарифов и падения продаж автопроизводитель может сократить до 4000 рабочих мест.

С тех пор компания подтвердила, что «членам команды, занятой наймом, и управленческому составу» будет предложена «возможность покинуть бизнес», не подтвердив конкретное количество.

«Реализуя следующий этап нашей стратегии, нам необходимо адаптироваться к меняющимся условиям на мировом рынке, стремясь сэкономить примерно 2,3 млрд фунтов стерлингов в течение следующих двух лет и снизить точку безубыточности до 300 000 автомобилей. Для достижения этого мы должны еще больше упростить нашу организацию, повысить эффективность и устойчивость»,  — говорится в заявлении.

В прошлом месяце JLR сообщила о падении продаж после пожара на заводе поставщика, а также о сбоях, связанных с войной между США и Ираном.

Компания заявила, что доходы упали на 9,6% в годовом исчислении — до 6 млрд фунтов стерлингов за три месяца, завершившихся 30 июня.

JLR временно приостановила производство моделей Range Rover и Range Rover Sport на своем заводе в Солихалле в марте после пожара на заводе производителя компонентов в Норвегии.

Она также остановила производство многочисленных дизельных и бензиновых моделей, включая F-Pace.

В сентябре 2025 года кибератака остановила глобальные операции JLR на несколько недель, что стоило производителю десятков миллионов фунтов стерлингов в день в виде утраченных доходов.

В компании работают около 40 000 человек по всему миру, примерно 33 000 из них проживают в Великобритании.

Антонина Туманова

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