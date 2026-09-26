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Люди в оккупированных Олешках голодают и вынуждены выживать на траве и сорняках — Сибига призвал мир оказать помощь

Киев • УНН

 • 530 просмотра

В оккупированных Олешках люди голодают и вынуждены выживать на траве и сорняках. Сибига призвал оказать помощь и обеспечить безопасную эвакуацию.

Люди в оккупированных Олешках голодают и вынуждены выживать на траве и сорняках — Сибига призвал мир оказать помощь

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал мир мобилизоваться для оказания помощи людям в оккупированных Россией Олешках Херсонской области, где люди голодают и вынуждены выживать на траве и сорняках. Об этом Сибига написал в X 26 сентября, передает УНН

Детали 

"Жители временно оккупированного города Олешки голодают. Есть почти нечего. Согласно сообщениям, гражданское население вынуждено питаться травой и сорняками, а лекарства, чистая вода, электроэнергия и медицинская помощь становятся все менее доступными. В этих условиях оказались и дети", - написал Сибига. 

Он подчеркнул, что у этих страданий есть четкая причина и виновник - Россия, поскольку именно она вызвала эту катастрофу в Олешках своей незаконной оккупацией и несет полную ответственность за эту гуманитарную катастрофу, все ее последствия и гибель невинных гражданских лиц.

"Международное сообщество должно мобилизовать все имеющиеся средства, чтобы добраться до жителей Олешек, предоставить гуманитарную помощь и обеспечить безопасную эвакуацию тех, кто хочет уехать. ООН, Красный Крест и другие международные субъекты должны использовать свои полномочия и каналы для обеспечения немедленного и беспрепятственного гуманитарного доступа", - добавил Сибига. 

Напомним 

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ранее уже призывал мир оказывать давление на Россию, чтобы страна-агрессор открыла гуманитарные коридоры и позволила спастись жителям Олешек в Херсонской области, которые прямо сейчас страдают от искусственного голода. 

Павел Башинский

Война в УкраинеНовости Мира
Эвакуация
Война в Украине
Андрей Сибига
Организация Объединенных Наций
Олешки
Херсонская область