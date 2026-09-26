Сенаторы призвали Трампа отменить приглашение Путина на саммит G20 — WP
Киев • УНН
Двухпартийная группа сенаторов заявила, что участие Путина легитимизирует агрессию России против Украины. Трампа призвали отозвать приглашение российскому диктатору на саммит «Большой двадцатки» в Майами.
Двухпартийная группа из 14 сенаторов призвала президента Дональда Трампа отозвать приглашение российскому диктатору владимиру путину на саммит «Большой двадцатки» в Майами в декабре этого года. Об этом сообщает The Washington Post, информирует УНН.
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По данным издания, в своем письме Трампу сенаторы отметили, что путин «несет полную ответственность за развязывание россией полномасштабной агрессивной войны против Украины»
Разрешение ему принять участие в саммите G20 в Соединенных Штатах вызывает серьезные опасения относительно легитимации и нормализации действий правительства, которое продолжает ежедневно атаковать украинские гражданские объекты
Сенаторы также отмечают, что путин, министр финансов рф антон силуанов и другие члены российской делегации находятся под санкциями США за участие в действиях, которые считаются угрозой национальной безопасности. При этом у путина может быть мало стимулов соглашаться на прекращение огня, если он не будет изолирован от международного сообщества.
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Контекст
Государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил, что российского диктатора владимира путина пригласили на предстоящий саммит G20 в Майами.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов поехать в Майами и встретиться с владимиром путиным, если российский лидер примет участие в саммите G20 в декабре.
В кремле отреагировали на готовность Президента Украины Владимира Зеленского встретиться с владимиром путиным на саммите G20 в Майами в декабре, предложив ему приехать в москву.
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