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Сенаторы призвали Трампа отменить приглашение Путина на саммит G20 — WP

Киев • УНН

 • 8166 просмотра

Двухпартийная группа сенаторов заявила, что участие Путина легитимизирует агрессию России против Украины. Трампа призвали отозвать приглашение российскому диктатору на саммит «Большой двадцатки» в Майами.

Сенаторы призвали Трампа отменить приглашение Путина на саммит G20 — WP

Двухпартийная группа из 14 сенаторов призвала президента Дональда Трампа отозвать приглашение российскому диктатору владимиру путину на саммит «Большой двадцатки» в Майами в декабре этого года. Об этом сообщает The Washington Post, информирует УНН.

Подробности

По данным издания, в своем письме Трампу сенаторы отметили, что путин «несет полную ответственность за развязывание россией полномасштабной агрессивной войны против Украины»

Разрешение ему принять участие в саммите G20 в Соединенных Штатах вызывает серьезные опасения относительно легитимации и нормализации действий правительства, которое продолжает ежедневно атаковать украинские гражданские объекты

- цитирует издание текст письма.

Сенаторы также отмечают, что путин, министр финансов рф антон силуанов и другие члены российской делегации находятся под санкциями США за участие в действиях, которые считаются угрозой национальной безопасности. При этом у путина может быть мало стимулов соглашаться на прекращение огня, если он не будет изолирован от международного сообщества.

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Контекст

Государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил, что российского диктатора владимира путина пригласили на предстоящий саммит G20 в Майами.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов поехать в Майами и встретиться с владимиром путиным, если российский лидер примет участие в саммите G20 в декабре. 

В кремле отреагировали на готовность Президента Украины Владимира Зеленского встретиться с владимиром путиным на саммите G20 в Майами в декабре, предложив ему приехать в москву.

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