Трамп считает, что Украина и россия хотят окончания войны, и он знает моё мнение - Зеленский

Президент США Дональд Трамп считает, что Украина и россия хотят завершения войны. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами 25 сентября, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос о том, понимает ли Дональд Трамп, что именно владимир путин является агрессором и не хочет заканчивать войну, а также о том, какой должна быть красная линия для президента США, после которой он введет санкции, Президент Украины ответил так:

Прежде всего у меня были встречи с сенатором и конгрессменом, я поблагодарил их за то, что они поддержали закон Линдси Грэма на двухпартийной основе, и еще раз благодарю Линдси. Действительно, он на протяжении своей жизни делал абсолютно все, чтобы поддерживать Украину, и этот закон — он очень долго делал все, объединял голоса двух партий, чтобы был положительный результат, и сейчас этот результат есть. Да, я был очень благодарен за все, что он делал на протяжении своей жизни для Украины. Действительно, санкции сильные. Там есть санкции и тарифная политика, и все это сегодня находится в руках президента Соединенных Штатов Америки. Он может использовать этот инструмент для оказания давления на российскую федерацию. Мы поднимали этот вопрос во время нашего разговора. Президент Трамп даже публично говорил, вы это слышали, что он считает, что Украина и россия хотят завершения этой войны

По словам Владимира Зеленского, во время личного разговора он высказал президенту США свое мнение относительно позиции главы кремля владимира путина.

Мы разговаривали — он знает мое мнение. Он слышал от меня, что, на мой взгляд, путин точно не спешит заканчивать и, по крайней мере, не подает соответствующих сигналов, и поэтому санкционная политика должна усиливаться, чтобы приближать возможность дипломатического завершения войны. И была вся команда Трампа, мы все говорили об этом в деталях, был секретарь (Скотт — ред.) Бессент, который как раз отвечает за санкционную политику в Соединенных Штатах Америки. Я думаю, что наши переговорные группы, которые провели еще одну дополнительную встречу после нашей встречи с президентом Трампом, выработают все даты для соответствующих шагов относительно возможной подготовки встречи, ну и также очень хочется, чтобы было понимание, что будет с санкциями — заявил Президент Украины.

Напомним

Дональд Трамп заявил в ООН, что война россии и Украины завершится быстрее, чем ожидают.

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