Війна в Україні завершиться швидше, ніж думають люди - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна між росією та Україною завершиться швидше, ніж люди думають. Про це Трамп заявив на Генасамблеї ООН, передає УНН.

Деталі

Ми дуже близько працюємо з лідерами росії та України. Це також станеться (завершення війни - ред.) швидше, ніж люди думають - сказав Трамп.

Він знову зазначив, що щомісяця в Україні гине по 25 000 солдат.

Нагадаємо

Постійний представник США при ООН Майк Волтц пояснив слова президента США Дональда Трампа про проблеми російської нафтопереробної галузі після українських атак на нафтопереробні заводи.