Війна в Україні завершиться швидше, ніж думають люди - Трамп
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив в ООН, що війна Росії та України завершиться швидше, ніж очікують. Він також назвав втрати України — 25 тисяч солдатів щомісяця.
Президент США Дональд Трамп заявив, що війна між росією та Україною завершиться швидше, ніж люди думають. Про це Трамп заявив на Генасамблеї ООН, передає УНН.
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Ми дуже близько працюємо з лідерами росії та України. Це також станеться (завершення війни - ред.) швидше, ніж люди думають
Він знову зазначив, що щомісяця в Україні гине по 25 000 солдат.
Нагадаємо
Постійний представник США при ООН Майк Волтц пояснив слова президента США Дональда Трампа про проблеми російської нафтопереробної галузі після українських атак на нафтопереробні заводи.