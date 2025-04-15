Майкл Уолтц

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 22611 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 145067 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 130534 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 132604 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 129798 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 131004 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 194388 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77106 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164282 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116073 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.6м/с
22%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 41002 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 52625 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 55674 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 45800 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 27696 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 10336 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 20617 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 47025 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 56845 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 145093 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 4778 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 11902 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 13948 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 109676 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 111296 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Люди

Майкл Уолтц

Американський політик (народився 1974 року)
Новини по темi

Нова Зеландія потребує США як партнера - Міністр закордонних справ Пітерс

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс наголосив на важливості співпраці зі США для протидії впливу Китаю. Нова Зеландія прагне зберегти активну роль США в регіоні, незважаючи на зміни у фінансуванні допомоги.

Новини Світу • 13 квітня, 03:00 • 3500 перегляди

Адміністрація Трампа готує указ про збільшення експорту зброї - Reuters

Адміністрація Трампа планує указ, що полегшить експорт військової техніки, збільшивши мінімальні суми для розгляду Конгресом. Це може збільшити продажі зброї великим оборонним підрядникам.

Новини Світу • 2 квітня, 13:01 • 13588 перегляди

Трамп розчарований Волцом? Нові деталі навколо скандалу з Signal у США

Дональд Трамп розчарований Майклом Волцом через додавання головного редактора The Atlantic до секретного чату Signal. Волца називають "ідіотом" в Білому домі після витоку.

Новини Світу • 28 березня, 09:22 • 21942 перегляди

Радник Трампа Волц та Сьюзі Вайлс розкрили конфіденційну інформацію у Venmo

Радник з нацбезпеки США Майк Волц та голова апарату Білого дому Сьюзі Вайлс зробили свої акаунти Venmo з іменами контактів загальнодоступними. Це дало змогу переглядати їх будь-кому.

Новини Світу • 27 березня, 09:14 • 25217 перегляди

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Видання The Atlantic розкрило деталі ударів США по Ємену з закритого чату Signal радників Трампа. Це сталося після критики адміністрації щодо витоку інформації.

Новини Світу • 26 березня, 16:24 • 221842 перегляди

Радник Трампа Волц взяв на себе всю відповідальність за витік планів ударів США по Ємену

Майк Волтц визнав створення чату в Signal, куди випадково потрапив редактор The Atlantic. Він запевнив, що інформація не була секретною, але шкодує про розголос.

Політика • 26 березня, 03:34 • 15827 перегляди

Сенатор Вайден вимагає відставки Волца та Гегсета через "порушення нацбезпеки" США

Сенатор-демократ Рон Вайден закликав радника з нацбезпеки Волца та міністра оборони Гегсета піти у відставку. Причиною стали підозри у порушенні національної безпеки США.

Новини Світу • 25 березня, 18:45 • 18801 перегляди

"Волц засвоїв урок": Трамп підтримав радника після витоку військових планів у Signal

Дональд Трамп підтримав Майка Волца після інциденту з потраплянням головного редактора The Atlantic до закритого чату, де обговорювалися військові плани. Трамп заявив, що ситуація не вплинула на військову операцію.

Новини Світу • 25 березня, 14:18 • 19685 перегляди

Військові плани Трампа потрапили до журналіста: скандал у Вашингтоні, через який Волца можуть звільнити

Редактора The Atlantic випадково додали до чату з планами ударів по хуситах. Конгрес обурений, раднику Волцу загрожує відставка через витік.

Політика • 25 березня, 08:19 • 20869 перегляди

Витік секретного чату команди Трампа підтверджує побоювання європейських союзників - Bloomberg

У листуванні чиновники США висловили зневагу до європейських союзників, вважаючи, що вони "безоплатно користуються" допомогою США в боротьбі з хуситами в Ємені, плануючи перекласти на них витрати.

Політика • 25 березня, 07:08 • 43195 перегляди

Випадково додали до секретного чату: як редактор Atlantic дізнався про плани США щодо ударів по Ємену

Джефрі Голдберг став свідком обговорення атак по хуситах у Ємені в секретному чаті Signal. Він отримав інформацію про плани США за дві години до їх початку.

Новини Світу • 24 березня, 20:50 • 10523 перегляди

Це дружність, а не провокація: Трамп про візит делегації США до Гренландії

Дональд Трамп заявив, що візит американської делегації до Гренландії – це дружність, а не провокація. Він додав, що Гренландія може стати частиною майбутнього США.

Новини Світу • 24 березня, 18:46 • 14315 перегляди

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія побоюються, що угода між США та росією може відновити вплив Москви в Чорному морі. Переговори стосуються безпеки судноплавства та експорту.

Війна • 24 березня, 10:58 • 110815 перегляди

Наука під загрозою: голова Нобелівського комітету попереджає, що тиск на вільні дослідження зростає

Голова Нобелівського комітету висловила занепокоєння через утиски науковців та скорочення фінансування науки. Це відбувається на тлі політичних суперечок і може загрожувати свободі досліджень.

Новини Світу • 24 березня, 09:49 • 30895 перегляди

Гренландія критикує візит делегації США через амбіції Трампа щодо острова

Прем'єр Гренландії розкритикував візит делегації США на фоні планів Трампа щодо анексії острова, назвавши його «агресивним». Він вважає, що США прагнуть продемонструвати владу над Гренландією.

Новини Світу • 24 березня, 09:06 • 18937 перегляди

Делегація США відвідає Гренландію на тлі розмов про анексію

Делегація США на чолі з дружиною віцепрезидента відвідає Гренландію, де огляне військову базу та візьме участь у перегонах на собачих упряжках. Візит відбувається на тлі заяв Трампа про можливу анексію острова.

Політика • 24 березня, 04:55 • 58340 перегляди

Радник Президента США заявив, що припинення вогню по інфраструктурі вже набуло чинності

Майкл Волц заявив про прогрес у переговорах між Україною та рф за посередництва США у Саудівській Аравії. Він додав, що сторони близькі до мирної угоди та обговорюють припинення вогню.

Війна • 23 березня, 20:00 • 74806 перегляди

США проситимуть росію повернути українських дітей "як захід зміцнення довіри"

Сполучені Штати проситимуть росію повернути українських дітей для зміцнення довіри. Адміністрація Трампа зупинила фінансування ініціативи, що фіксувала воєнні злочини рф.

Війна • 23 березня, 19:34 • 84484 перегляди

Припинення війни в Україні буде покроковим: радник Трампа назвав етапи до мирної угоди

Майк Волц заявив, що припинення вогню на лінії фронту стане останнім етапом перед підписанням мирної угоди. До цього мають припинитися удари по енергомережах та відбутися обміни полоненими.

Війна • 23 березня, 19:00 • 115858 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

Російські та українські переговорники зустрінуться в Саудівській Аравії для обговорення припинення вогню, але особистої зустрічі не буде. Обговорять припинення вогню на морі та захист інфраструктури.

Війна • 22 березня, 16:18 • 200008 перегляди

США планують зустрітися з Україною перед переговорами з росією в Саудівській Аравії - ЗМІ

Технічна група США зустрінеться з українськими офіційними особами в Саудівській Аравії перед обговореннями з росіянами. У разі прогресу, можлива ще одна зустріч з українською командою.

Війна • 22 березня, 10:58 • 34231 перегляди

Волц і Рубіо оприлюднили спільну заяву щодо перемовин Трампа і Зеленського

Рубіо і Волц оприлюднили деталі розмови Трампа і Зеленського. Обговорили Patriot, ситуацію в Курську, співпрацю в енергетиці та обмін військовополоненими.

Політика • 20 березня, 10:52 • 13273 перегляди

Зеленський погодився припинити удари по російських об'єктах енергетики - Bloomberg

За інформацією Bloomberg, Зеленський погодився на 30-денне припинення вогню по енергооб'єктах рф після розмови з Трампом. Очікується детальний звіт від Рубіо та Волца.

Війна • 19 березня, 16:59 • 17810 перегляди

Волц анонсував нову зустріч технічних груп США та рф у Ер-Ріяді

Технічні команди США і росії зустрінуться в Ер-Ріяді для обговорення розширення часткового припинення вогню. Зеленський планує обговорити з Трампом мирне врегулювання.

Війна • 19 березня, 14:53 • 5655 перегляди

НАТО посилює співпрацю з нейтральною Австрією

Альянс та Австрія підписали угоди про поглиблення співпраці, включаючи обмін розвідувальною інформацією. Австрія, зберігаючи нейтральний статус, не є членом НАТО.

Новини Світу • 18 березня, 14:13 • 11805 перегляди

У ЦПД РНБО відповіли, чи може Трамп передати порт Одеси під контроль рф

В РНБО спростували інформацію про можливу передачу Одеського порту під контроль рф. За словами Андрія Коваленка, це лише спекуляції, засновані на побоюваннях неназваних українських чиновників.

Війна • 18 березня, 07:44 • 23105 перегляди

Волц: США виходитимуть з власних інтересів у питанні звільнення територій України

Радник президента США Волц заявив, що команда Трампа бачить вирогідність припинення вогню в російсько-українській війні в обмін на поступки. Він наголосив на реальності ситуації на місцях.

Політика • 16 березня, 17:35 • 44744 перегляди

У США заявили про "дуже малу ймовірність" членства України в НАТО

Радник президента США з нацбезпеки Майк Волц заявив, що двостороння дипломатія між США та Україною триває. Він назвав постійне членство України в НАТО "дуже малоймовірним".

Політика • 16 березня, 16:26 • 26293 перегляди

Віткофф, Рубіо та Волц приїдуть у Мар-а-Лаго до Трампа на доповідь про зустріч з путіним - CNN

Спецпредставник США Стів Віткофф проведе дебрифінг з Трампом щодо зустрічі з путіним. Держсекретар Рубіо та радник Волц також будуть присутні на зустрічі.

Війна • 15 березня, 15:44 • 86765 перегляди

У США заявили про "обережний оптимізм" щодо припинення вогню в Україні

США допускають можливість перемир'я в Україні після зустрічі спецпредставника Віткоффа з путіним. Рішення прийматиме Дональд Трамп на основі отриманої інформації.

Війна • 14 березня, 14:45 • 12860 перегляди