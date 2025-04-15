Майкл Уолтц

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс наголосив на важливості співпраці зі США для протидії впливу Китаю. Нова Зеландія прагне зберегти активну роль США в регіоні, незважаючи на зміни у фінансуванні допомоги.
Адміністрація Трампа планує указ, що полегшить експорт військової техніки, збільшивши мінімальні суми для розгляду Конгресом. Це може збільшити продажі зброї великим оборонним підрядникам.
Дональд Трамп розчарований Майклом Волцом через додавання головного редактора The Atlantic до секретного чату Signal. Волца називають "ідіотом" в Білому домі після витоку.
Радник з нацбезпеки США Майк Волц та голова апарату Білого дому Сьюзі Вайлс зробили свої акаунти Venmo з іменами контактів загальнодоступними. Це дало змогу переглядати їх будь-кому.
Видання The Atlantic розкрило деталі ударів США по Ємену з закритого чату Signal радників Трампа. Це сталося після критики адміністрації щодо витоку інформації.
Майк Волтц визнав створення чату в Signal, куди випадково потрапив редактор The Atlantic. Він запевнив, що інформація не була секретною, але шкодує про розголос.
Сенатор-демократ Рон Вайден закликав радника з нацбезпеки Волца та міністра оборони Гегсета піти у відставку. Причиною стали підозри у порушенні національної безпеки США.
Дональд Трамп підтримав Майка Волца після інциденту з потраплянням головного редактора The Atlantic до закритого чату, де обговорювалися військові плани. Трамп заявив, що ситуація не вплинула на військову операцію.
Редактора The Atlantic випадково додали до чату з планами ударів по хуситах. Конгрес обурений, раднику Волцу загрожує відставка через витік.
У листуванні чиновники США висловили зневагу до європейських союзників, вважаючи, що вони "безоплатно користуються" допомогою США в боротьбі з хуситами в Ємені, плануючи перекласти на них витрати.
Джефрі Голдберг став свідком обговорення атак по хуситах у Ємені в секретному чаті Signal. Він отримав інформацію про плани США за дві години до їх початку.
Дональд Трамп заявив, що візит американської делегації до Гренландії – це дружність, а не провокація. Він додав, що Гренландія може стати частиною майбутнього США.
Румунія та Болгарія побоюються, що угода між США та росією може відновити вплив Москви в Чорному морі. Переговори стосуються безпеки судноплавства та експорту.
Голова Нобелівського комітету висловила занепокоєння через утиски науковців та скорочення фінансування науки. Це відбувається на тлі політичних суперечок і може загрожувати свободі досліджень.
Прем'єр Гренландії розкритикував візит делегації США на фоні планів Трампа щодо анексії острова, назвавши його «агресивним». Він вважає, що США прагнуть продемонструвати владу над Гренландією.
Делегація США на чолі з дружиною віцепрезидента відвідає Гренландію, де огляне військову базу та візьме участь у перегонах на собачих упряжках. Візит відбувається на тлі заяв Трампа про можливу анексію острова.
Майкл Волц заявив про прогрес у переговорах між Україною та рф за посередництва США у Саудівській Аравії. Він додав, що сторони близькі до мирної угоди та обговорюють припинення вогню.
Сполучені Штати проситимуть росію повернути українських дітей для зміцнення довіри. Адміністрація Трампа зупинила фінансування ініціативи, що фіксувала воєнні злочини рф.
Майк Волц заявив, що припинення вогню на лінії фронту стане останнім етапом перед підписанням мирної угоди. До цього мають припинитися удари по енергомережах та відбутися обміни полоненими.
Російські та українські переговорники зустрінуться в Саудівській Аравії для обговорення припинення вогню, але особистої зустрічі не буде. Обговорять припинення вогню на морі та захист інфраструктури.
Технічна група США зустрінеться з українськими офіційними особами в Саудівській Аравії перед обговореннями з росіянами. У разі прогресу, можлива ще одна зустріч з українською командою.
Рубіо і Волц оприлюднили деталі розмови Трампа і Зеленського. Обговорили Patriot, ситуацію в Курську, співпрацю в енергетиці та обмін військовополоненими.
За інформацією Bloomberg, Зеленський погодився на 30-денне припинення вогню по енергооб'єктах рф після розмови з Трампом. Очікується детальний звіт від Рубіо та Волца.
Технічні команди США і росії зустрінуться в Ер-Ріяді для обговорення розширення часткового припинення вогню. Зеленський планує обговорити з Трампом мирне врегулювання.
Альянс та Австрія підписали угоди про поглиблення співпраці, включаючи обмін розвідувальною інформацією. Австрія, зберігаючи нейтральний статус, не є членом НАТО.
В РНБО спростували інформацію про можливу передачу Одеського порту під контроль рф. За словами Андрія Коваленка, це лише спекуляції, засновані на побоюваннях неназваних українських чиновників.
Радник президента США Волц заявив, що команда Трампа бачить вирогідність припинення вогню в російсько-українській війні в обмін на поступки. Він наголосив на реальності ситуації на місцях.
Радник президента США з нацбезпеки Майк Волц заявив, що двостороння дипломатія між США та Україною триває. Він назвав постійне членство України в НАТО "дуже малоймовірним".
Спецпредставник США Стів Віткофф проведе дебрифінг з Трампом щодо зустрічі з путіним. Держсекретар Рубіо та радник Волц також будуть присутні на зустрічі.
США допускають можливість перемир'я в Україні після зустрічі спецпредставника Віткоффа з путіним. Рішення прийматиме Дональд Трамп на основі отриманої інформації.