Майкл Уолтц

США планують зустрітися з Україною перед переговорами з росією в Саудівській Аравії - ЗМІ

Технічна група США зустрінеться з українськими офіційними особами в Саудівській Аравії перед обговореннями з росіянами. У разі прогресу, можлива ще одна зустріч з українською командою.