Посол США в ООН пригрозив росії санкціями та поставками зброї Україні, якщо кремль не зупинить війну

$42.090.00
48.740.05
ukenru
04:07 • 550 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України
20 листопада, 22:25 • 8886 перегляди
США очікують від України проєкт мирної угоди до 27 листопада
20 листопада, 21:45 • 15536 перегляди
Зеленський про зустріч із фракцією: ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу
20 листопада, 20:30 • 16306 перегляди
У Тернополі з-під завалів дістали ще одне тіло: кількість загиблих зросла до 28
20 листопада, 17:57 • 26483 перегляди
Зеленський погодився на переговори щодо мирного плану Трампа для України - ЗМІ
20 листопада, 16:14 • 44299 перегляди
Зеленський отримав від США проєкт плану для завершення війни
20 листопада, 15:56 • 37299 перегляди
В Україні 21 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
Ексклюзив
20 листопада, 15:30 • 56772 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
20 листопада, 13:38 • 63846 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації
Ексклюзив
20 листопада, 13:09 • 66107 перегляди
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1м/с
100%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зеленський після зустрічі з міністром США Дрісколлом: Україна готова до оперативної роботи для завершення війниVideo20 листопада, 18:30 • 5710 перегляди
Нарешті ситуація складається на користь миру: посол США про переговори з українським керівництвом20 листопада, 19:02 • 4830 перегляди
Перші мобілізовані з Луганщини дезертирують під Покровськом – АТЕШ20 листопада, 19:11 • 6436 перегляди
Зустріч Зеленського із фракцією “Слуга народу” завершилася20 листопада, 20:00 • 11251 перегляди
окупанти запускають систему ID MAX для тотального стеження на ТОТ23:10 • 3066 перегляди
Публікації
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожногоPhoto20 листопада, 15:45 • 42597 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
Ексклюзив
20 листопада, 15:30 • 56770 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації20 листопада, 13:38 • 63845 перегляди
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
Ексклюзив
20 листопада, 13:09 • 66106 перегляди
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях20 листопада, 12:24 • 66043 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Давид Арахамія
Емманюель Макрон
Сергій Лисак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Тернопіль
Китай
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo20 листопада, 14:45 • 30479 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 44485 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 66714 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 63219 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02 • 64050 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
ChatGPT
Іскандер (ОТРК)

Посол США в ООН пригрозив росії санкціями та поставками зброї Україні, якщо кремль не зупинить війну

Київ • УНН

 • 2014 перегляди

Постійний представник США при ООН Майк Волц заявив про готовність Вашингтона посилити економічний тиск на Росію. Це відбудеться, якщо Кремль не погодиться на припинення вогню та не розпочне реальні переговори, а також продовжить надавати військову підтримку Україні.

Посол США в ООН пригрозив росії санкціями та поставками зброї Україні, якщо кремль не зупинить війну

Постійний представник Сполучених Штатів Америки при ООН Майк Волц заявив, що Вашингтон готовий посилити економічний тиск на росію та продовжить надавати військову підтримку Україні, якщо кремль не погодиться на припинення вогню та не розпочне реальні переговори. Про це інформує УНН з посиланням на виступ Волца на екстренному засіданні Ради Безпеки ООН у четвер, 20 листопада. 

Деталі

У своєму виступі Волц підкреслив, що саме дипломатичні зусилля є ключем до стійкого й справедливого миру. Він зазначив, що США робили все можливе на найвищих рівнях, аби домогтися завершення війни.

Сполучені Штати доклали максимум зусиль, включаючи особистого втручання президента США, щоб покласти край цій війні. Ми запропонували росії вигідні умови, включаючи скасування санкцій. Ми попросили росію припинити свої атаки і провести прямі переговори з Україною для досягнення мирного врегулювання

- сказав Волц.

Посол додав, що наступальні операції України серйозно вдарили по російській енергетиці та іншій ключовій інфраструктурі, що звузило ресурси кремля для підтримки своєї військової машини. Він також нагадав, що росія вже втратила понад мільйон військових і залишається під дією суворих міжнародних санкцій.

США закликали всі країни, особливо європейські, припинити купувати енергоресурси у росії. Ми ввели додаткові санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній, "Роснефти" та "Лукойлу", 22 жовтня

- нагадав постійний представник США при ООН.

"Ми можемо ввести додаткові економічні санкції, якщо росія продовжуватиме ігнорувати заклики до припинення вогню. Ми також продовжимо надавати зброю для оборони України", - попередив він.

Наостанок Волц сказав колегам, що засідання не можна завершувати без заклику до повернення викрадених росією українських дітей.

Нагадаємо

Україна заявила в Раді Безпеки ООН про готовність розглядати американський план мирного врегулювання війни, підкресливши непохитну позицію щодо своєї територіальної цілісності. Жодні тимчасово окуповані території не визнаються російськими, а Україна залишає за собою право на самооборону.

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Техніка
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Майкл Волц
Рада Безпеки ООН
Організація Об'єднаних Націй
Сполучені Штати Америки
Україна