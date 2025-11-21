Посол США в ООН пригрозив росії санкціями та поставками зброї Україні, якщо кремль не зупинить війну

Постійний представник Сполучених Штатів Америки при ООН Майк Волц заявив, що Вашингтон готовий посилити економічний тиск на росію та продовжить надавати військову підтримку Україні, якщо кремль не погодиться на припинення вогню та не розпочне реальні переговори. Про це інформує УНН з посиланням на виступ Волца на екстренному засіданні Ради Безпеки ООН у четвер, 20 листопада.

Деталі

У своєму виступі Волц підкреслив, що саме дипломатичні зусилля є ключем до стійкого й справедливого миру. Він зазначив, що США робили все можливе на найвищих рівнях, аби домогтися завершення війни.

Сполучені Штати доклали максимум зусиль, включаючи особистого втручання президента США, щоб покласти край цій війні. Ми запропонували росії вигідні умови, включаючи скасування санкцій. Ми попросили росію припинити свої атаки і провести прямі переговори з Україною для досягнення мирного врегулювання - сказав Волц.

Посол додав, що наступальні операції України серйозно вдарили по російській енергетиці та іншій ключовій інфраструктурі, що звузило ресурси кремля для підтримки своєї військової машини. Він також нагадав, що росія вже втратила понад мільйон військових і залишається під дією суворих міжнародних санкцій.

США закликали всі країни, особливо європейські, припинити купувати енергоресурси у росії. Ми ввели додаткові санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній, "Роснефти" та "Лукойлу", 22 жовтня - нагадав постійний представник США при ООН.

"Ми можемо ввести додаткові економічні санкції, якщо росія продовжуватиме ігнорувати заклики до припинення вогню. Ми також продовжимо надавати зброю для оборони України", - попередив він.

Наостанок Волц сказав колегам, що засідання не можна завершувати без заклику до повернення викрадених росією українських дітей.

Нагадаємо

Україна заявила в Раді Безпеки ООН про готовність розглядати американський план мирного врегулювання війни, підкресливши непохитну позицію щодо своєї територіальної цілісності. Жодні тимчасово окуповані території не визнаються російськими, а Україна залишає за собою право на самооборону.