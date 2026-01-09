Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль

Міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що наступне засідання "Рамштайну" відбудеться у лютому. Підготовку до засідання він уже обговорив із міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі, передає УНН.

Деталі

Шмигаль повдіомив, що разом із Гілі "підписали сьогодні в Києві дорожню карту розвитку сторічного партнерства в оборонній сфері".

Документ закріплює оборонну співпрацю у 2026 році за низкою ключових безпекових напрямів. Це важливий крок для реалізації масштабних проєктів, можливих завдяки Угоді про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією - повідомив Шмигаль.

Окремо міністри оборони обговорили:

🔹можливості спільних стратегічних промислових проєктів у сфері ППО та далекобійного озброєння;

🔹перспективи локалізації виробництва шведських літаків Gripen, які містять технології британських компаній;

🔹посилення захисту українського моря.

🔹підготовку до засідання "Рамштайну", яке відбудеться у лютому.

