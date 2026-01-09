Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Київ • УНН
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр оборони Великої Британії Джон Гілі підписали дорожню карту оборонного партнерства. Вони також обговорили підготовку до лютневого засідання "Рамштайну".
Міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що наступне засідання "Рамштайну" відбудеться у лютому. Підготовку до засідання він уже обговорив із міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі, передає УНН.
Деталі
Шмигаль повдіомив, що разом із Гілі "підписали сьогодні в Києві дорожню карту розвитку сторічного партнерства в оборонній сфері".
Документ закріплює оборонну співпрацю у 2026 році за низкою ключових безпекових напрямів. Це важливий крок для реалізації масштабних проєктів, можливих завдяки Угоді про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією
Окремо міністри оборони обговорили:
🔹можливості спільних стратегічних промислових проєктів у сфері ППО та далекобійного озброєння;
🔹перспективи локалізації виробництва шведських літаків Gripen, які містять технології британських компаній;
🔹посилення захисту українського моря.
🔹підготовку до засідання "Рамштайну", яке відбудеться у лютому.
