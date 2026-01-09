$42.990.27
13:30 • 506 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
13:30 • 654 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
13:24 • 468 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
12:35 • 3742 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
12:10 • 1740 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
11:53 • 10219 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Ексклюзив
11:31 • 11588 перегляди
МОЗ перевірив ще дві фірми, на які оформлена скандальна клініка Odrex
10:37 • 13312 перегляди
Каллас: використання рф "орєшніка" є ескалацією проти України і попередженням для Європи і США, треба посилити підтримку
10:19 • 11636 перегляди
"Найболючіша" атака рф з половиною висоток без тепла, перебоями зі світлом і водою: Кличко порадив киянам за можливості виїхати за місто
09:48 • 12542 перегляди
Пік циклону пройшов: на Житомирщині намело 35 см снігу, заборона руху вантажівок досі у 4 областях - віцепрем'єрVideo
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль

Київ • УНН

 • 468 перегляди

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр оборони Великої Британії Джон Гілі підписали дорожню карту оборонного партнерства. Вони також обговорили підготовку до лютневого засідання "Рамштайну".

Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль

Міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що наступне засідання "Рамштайну" відбудеться у лютому. Підготовку до засідання він уже обговорив із міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі, передає УНН.

Деталі

Шмигаль повдіомив, що разом із Гілі "підписали сьогодні в Києві дорожню карту розвитку сторічного партнерства в оборонній сфері".

Документ закріплює оборонну співпрацю у 2026 році за низкою ключових безпекових напрямів. Це важливий крок для реалізації масштабних проєктів, можливих завдяки Угоді про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією 

- повідомив Шмигаль.

Окремо міністри оборони обговорили:

🔹можливості спільних стратегічних промислових проєктів у сфері ППО та далекобійного озброєння;

🔹перспективи локалізації виробництва шведських літаків Gripen, які містять технології британських компаній;

🔹посилення захисту українського моря.

🔹підготовку до засідання "Рамштайну", яке відбудеться у лютому.

Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО16.12.25, 18:20 • 52662 перегляди

Антоніна Туманова

Політика
Техніка
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Джон Гілі
Saab JAS 39 Gripen
Велика Британія
Україна
Денис Шмигаль