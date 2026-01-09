Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Киев • УНН
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр обороны Великобритании Джон Хили подписали дорожную карту оборонного партнерства. Они также обсудили подготовку к февральскому заседанию "Рамштайна".
Детали
Шмыгаль сообщил, что вместе с Гили "подписали сегодня в Киеве дорожную карту развития столетнего партнерства в оборонной сфере".
Документ закрепляет оборонное сотрудничество в 2026 году по ряду ключевых направлений безопасности. Это важный шаг для реализации масштабных проектов, возможных благодаря Соглашению о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией
Отдельно министры обороны обсудили:
🔹возможности совместных стратегических промышленных проектов в сфере ПВО и дальнобойного вооружения;
🔹перспективы локализации производства шведских самолетов Gripen, содержащих технологии британских компаний;
🔹усиление защиты украинского моря.
🔹подготовку к заседанию "Рамштайна", которое состоится в феврале.
