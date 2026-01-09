Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что следующее заседание "Рамштайна" состоится в феврале. Подготовку к заседанию он уже обсудил с министром обороны Великобритании Джоном Гили, передает УНН.

Детали

Шмыгаль сообщил, что вместе с Гили "подписали сегодня в Киеве дорожную карту развития столетнего партнерства в оборонной сфере".

Документ закрепляет оборонное сотрудничество в 2026 году по ряду ключевых направлений безопасности. Это важный шаг для реализации масштабных проектов, возможных благодаря Соглашению о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией - сообщил Шмыгаль.

Отдельно министры обороны обсудили:

🔹возможности совместных стратегических промышленных проектов в сфере ПВО и дальнобойного вооружения;

🔹перспективы локализации производства шведских самолетов Gripen, содержащих технологии британских компаний;

🔹усиление защиты украинского моря.

🔹подготовку к заседанию "Рамштайна", которое состоится в феврале.

