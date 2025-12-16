Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО

Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" завершилось объявлением масштабных пакетов помощи. Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что 2025 год стал рекордным по объемам поддержки, а партнеры уже заложили фундамент для стабильного финансирования украинской армии на 2026 год, пишет УНН.

Подробности

По словам министра, в текущем году союзники направили почти 5 млрд долларов непосредственно в украинский оборонно-промышленный комплекс и еще 5 млрд долларов – на закупку американского вооружения.

Мы стремимся поддерживать такую динамику в 2026 году – подчеркнул Шмыгаль.

Самые весомые вклады по итогам встречи объявили ключевые европейские партнеры:

Германия: выделяет рекордные 11,5 млрд евро на 2026 год. Приоритетами станут ПВО, дроны и артиллерия. Кроме того, Берлин уже передал Украине новые системы Patriot и IRIS-T.

Норвегия: предоставит около 7 млрд долларов общей военной помощи в 2026 году, фокусируясь на американских системах ПВО.

Великобритания: направит 600 млн фунтов на усиление украинской ПВО за счет замороженных активов РФ и собственного бюджета.

Нидерланды: выделяют 700 млн евро на БпЛА, из которых 400 млн евро пойдут на закупку дронов именно украинского производства.

Чехия: в рамках своей артиллерийской инициативы уже обеспечила финансирование 760 тысяч снарядов на следующий год.

Балтийские страны – Эстония, Латвия и Литва – подтвердили обязательства выделять не менее 0,25% своего ВВП на нужды ВСУ, что суммарно составит почти 500 млн евро в 2026 году.

К финансированию через механизм PURL (закупка оружия в США) также присоединились Дания, Люксембург, Новая Зеландия и Черногория.

Отдельное внимание на заседании уделили боеприпасам: Польша подтвердила стабильные поставки 155-мм снарядов, а Португалия и Канада усилили возможности Украины в сфере БпЛА и ракетного вооружения (ракеты AIM-9).

Благодарю партнеров за эти вклады, которые спасают жизни, усиливают всю Европу и приближают настоящий мир – подытожил Денис Шмыгаль.

Напомним

32-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоялось 16 декабря.

Во время заседания министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украине необходимо 60 млрд долларов внешней помощи для обороны в 2026 году.

Немецкий министр обороны Борис Писториус сообщил, что Украина получила от Германии еще две системы ПВО Patriot и девятую систему IRIS-T.