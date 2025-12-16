$42.250.05
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16:11 • 240 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
15:35 • 6536 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
13:38 • 10786 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
10:57 • 16573 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
10:49 • 19966 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
16 декабря, 08:50 • 21308 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08 • 25970 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
16 декабря, 08:00 • 22765 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
16 декабря, 03:55 • 22945 просмотра
"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 64960 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Заседание "Рамштайн-32" принесло Украине рекордные финансовые обязательства на 2026 год, включая 11,5 млрд евро от Германии и 7 млрд долларов от Норвегии. Страны-партнеры также передали новые системы ПВО Patriot и IRIS-T, а также выделили средства на дроны, артиллерию и боеприпасы.

Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО

Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" завершилось объявлением масштабных пакетов помощи. Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что 2025 год стал рекордным по объемам поддержки, а партнеры уже заложили фундамент для стабильного финансирования украинской армии на 2026 год, пишет УНН.

Подробности

По словам министра, в текущем году союзники направили почти 5 млрд долларов непосредственно в украинский оборонно-промышленный комплекс и еще 5 млрд долларов – на закупку американского вооружения. 

Мы стремимся поддерживать такую динамику в 2026 году 

– подчеркнул Шмыгаль.

Самые весомые вклады по итогам встречи объявили ключевые европейские партнеры:

  • Германия: выделяет рекордные 11,5 млрд евро на 2026 год. Приоритетами станут ПВО, дроны и артиллерия. Кроме того, Берлин уже передал Украине новые системы Patriot и IRIS-T.
    • Норвегия: предоставит около 7 млрд долларов общей военной помощи в 2026 году, фокусируясь на американских системах ПВО.
      • Великобритания: направит 600 млн фунтов на усиление украинской ПВО за счет замороженных активов РФ и собственного бюджета.
        • Нидерланды: выделяют 700 млн евро на БпЛА, из которых 400 млн евро пойдут на закупку дронов именно украинского производства.
          • Чехия: в рамках своей артиллерийской инициативы уже обеспечила финансирование 760 тысяч снарядов на следующий год.

            Балтийские страны – Эстония, Латвия и Литва – подтвердили обязательства выделять не менее 0,25% своего ВВП на нужды ВСУ, что суммарно составит почти 500 млн евро в 2026 году. 

            К финансированию через механизм PURL (закупка оружия в США) также присоединились Дания, Люксембург, Новая Зеландия и Черногория.

            Отдельное внимание на заседании уделили боеприпасам: Польша подтвердила стабильные поставки 155-мм снарядов, а Португалия и Канада усилили возможности Украины в сфере БпЛА и ракетного вооружения (ракеты AIM-9).

            Благодарю партнеров за эти вклады, которые спасают жизни, усиливают всю Европу и приближают настоящий мир 

            – подытожил Денис Шмыгаль.

            Напомним

            32-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоялось 16 декабря.

            Во время заседания министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украине необходимо 60 млрд долларов внешней помощи для обороны в 2026 году.

            Немецкий министр обороны Борис Писториус сообщил, что Украина получила от Германии еще две системы ПВО Patriot и девятую систему IRIS-T. 

            Степан Гафтко

