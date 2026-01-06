Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
Киев • УНН
Проект заявления "Коалиции желающих" предусматривает обязательные обязательства по поддержке Украины в случае будущего вооруженного нападения со стороны россии. Это включает военную, разведывательную, логистическую поддержку, дипломатические инициативы и санкции.
Гарантии безопасности для Украины будут включать "обязательные обязательства" по поддержке страны "в случае будущего вооруженного нападения со стороны россии с целью восстановления мира", было указано во вторник в проекте заявления "коалиции желающих" союзников Украины, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
"Эти обязательства могут включать использование военного потенциала, разведывательных данных и логистической поддержки, дипломатические инициативы, принятие дополнительных санкций", – говорится в проекте, с которым ознакомилось агентство Reuters, который все еще нуждается в утверждении на саммите лидеров коалиции в Париже позднее в тот же день.
Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер прибыли в Елисейский дворец во Франции на саммит, пишет издание.
Президент Украины Владимир Зеленский также примет участие во встрече в столице Франции в рамках более широких усилий по формированию общей позиции Украины, Европы и Америки, которую затем можно будет представить россии.
Переговоры по прекращению войны ускорились с ноября. Однако было мало сигналов о том, что россия готова принять текущие предложения, поскольку вопрос территории остается ключевым препятствием для переговоров, а боевые действия между двумя сторонами не демонстрируют признаков стихания, пишет издание.
До сих пор многие военные обязательства, сделанные в рамках процесса планирования коалиции, были довольно расплывчатыми, по словам чиновников и дипломатов.
Высокопоставленный европейский чиновник заявил, что есть надежда, что усиление гарантий коалиции также поможет закрепить обязательства США, которые были широко очерчены в двусторонних переговорах с Украиной.
