$42.420.13
49.510.07
ukenru
11:59 • 622 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
09:58 • 13240 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
08:46 • 22580 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 30991 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 57413 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 103873 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 51652 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 50694 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 47003 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 126676 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
1.4м/с
94%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Липецкой области после атаки дронов горит усманская нефтебазаVideo6 января, 03:52 • 15998 просмотра
Таиланд снова обвиняет Камбоджу в нарушении режима прекращения огня6 января, 05:19 • 16854 просмотра
"Пустозвон" о "зонах влияния" и "больные фантазии неудачников": в МИД и ЦПД отреагировали на публикацию о надеждах рф после операции США в Венесуэле08:04 • 22332 просмотра
США готовят соглашение по Гренландии для усиления влияния на остров - The Economist09:19 • 17607 просмотра
Украину накроют снегопады, метели и резкое похолодание до -23°11:20 • 16284 просмотра
публикации
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались11:35 • 1646 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 38300 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 103791 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 62098 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 126630 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Владимир Зеленский
Метте Фредериксен
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Париж
Гренландия
Реклама
УНН Lite
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 22992 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 67678 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 61233 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 56960 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 64568 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Facebook
The Economist

Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита

Киев • УНН

 • 624 просмотра

Проект заявления "Коалиции желающих" предусматривает обязательные обязательства по поддержке Украины в случае будущего вооруженного нападения со стороны россии. Это включает военную, разведывательную, логистическую поддержку, дипломатические инициативы и санкции.

Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита

Гарантии безопасности для Украины будут включать "обязательные обязательства" по поддержке страны "в случае будущего вооруженного нападения со стороны россии с целью восстановления мира", было указано во вторник в проекте заявления "коалиции желающих" союзников Украины, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

"Эти обязательства могут включать использование военного потенциала, разведывательных данных и логистической поддержки, дипломатические инициативы, принятие дополнительных санкций", – говорится в проекте, с которым ознакомилось агентство Reuters, который все еще нуждается в утверждении на саммите лидеров коалиции в Париже позднее в тот же день.

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер прибыли в Елисейский дворец во Франции на саммит, пишет издание.

Президент Украины Владимир Зеленский также примет участие во встрече в столице Франции в рамках более широких усилий по формированию общей позиции Украины, Европы и Америки, которую затем можно будет представить россии.

Зеленский прибыл в Елисейский дворец на саммит союзников Украины: первое заявление06.01.26, 13:56 • 466 просмотров

Переговоры по прекращению войны ускорились с ноября. Однако было мало сигналов о том, что россия готова принять текущие предложения, поскольку вопрос территории остается ключевым препятствием для переговоров, а боевые действия между двумя сторонами не демонстрируют признаков стихания, пишет издание.

В Париже Макрон примет Зеленского с Уиткоффом и Кушнером на обед, а на саммит соберутся 35 стран - СМИ06.01.26, 11:42 • 2300 просмотров

До сих пор многие военные обязательства, сделанные в рамках процесса планирования коалиции, были довольно расплывчатыми, по словам чиновников и дипломатов.

Высокопоставленный европейский чиновник заявил, что есть надежда, что усиление гарантий коалиции также поможет закрепить обязательства США, которые были широко очерчены в двусторонних переговорах с Украиной.

Украина подготовится к обоим вариантам – дипломатии или активной обороне: Зеленский анонсировал новую дипломатическую неделю в Европе04.01.26, 20:10 • 9984 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Reuters
Дональд Трамп
Париж
Франция
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина