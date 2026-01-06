$42.420.13
В Париже Макрон примет Зеленского с Уиткоффом и Кушнером на обед, а на саммит соберутся 35 стран - СМИ

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Представители 35 стран встретятся в Париже на саммите по гарантиям безопасности для Украины. Этому будет предшествовать прием президента Франции Эммануэля Макрона, президента Украины Владимира Зеленского, спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

В Париже Макрон примет Зеленского с Уиткоффом и Кушнером на обед, а на саммит соберутся 35 стран - СМИ

Представители 35 стран, как ожидается, встретятся в Париже на саммите по гарантиям безопасности для Украины, чему будет предшествовать прием президента Франции Эммануэля Макрона на обеде в Елисейском дворце Президента Украины Владимира Зеленского, спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и советника и зятя Трампа Джареда Кушнера, пишет УНН со ссылкой на Le Monde.

Детали

Европейские страны, являющиеся союзниками Украины, и посланники США встретятся в Париже во вторник на саммите, целью которого является демонстрация их «конвергенции» по гарантиям безопасности, которые будут предоставлены Украине, и определение рамок для «многонациональных сил» в случае заключения соглашения о прекращении огня с Москвой, пишет издание.

Президент Франции Эммануэль Макрон примет на обеде в Елисейском дворце своего украинского коллегу Владимира Зеленского, посланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера — зятя Дональда Трампа, отмечает издание.

После этого саммит соберет 35 стран, 27 из которых будут представлены главами государств или правительств, такими как Джорджа Мелони из Италии и Марк Карни из Канады. Также ожидаются лидеры НАТО и Европейского Союза.

Окружение французского президента представляет эту новую встречу «коалиции желающих» как кульминацию усилий, которые он начал около года назад, после прихода Дональда Трампа в Белый дом, чтобы предотвратить «отказ от Украины» Соединенными Штатами.

«У нас есть достижения в этом акте по восстановлению сближения между Украиной, Европой и Америкой», — заявил прессе в понедельник один из его советников на фоне возобновившейся активизации дипломатических переговоров с ноября, инициированных Вашингтоном, направленных на достижение соглашения с Россией о прекращении войны.

Позже сегодня, как указано, запланирована пресс-конференция, в которой примут участие президенты Макрон и Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц.

В Берлине в середине декабря несколько европейских стран формализовали свое предложение по «многонациональным силам для Украины» при поддержке Соединенных Штатов, которые заявили, что предлагают «очень сильные» гарантии безопасности.

Во вторник ожидается, что лидеры обязуются согласовать общее видение «модальности будущего прекращения огня» между Украиной и Россией, как его можно «проверить» с помощью «технических средств, беспилотников и спутников», а не наземного военного развертывания, а также их реакции в случае нарушения, пояснили в офисе французского президента.

Еще одним пунктом повестки дня, по данным того же источника, являются «операционные модальности» «развертывания многонациональных сил» для «успокоения Украины в воздухе, на море и на суше» перед лицом угрозы нового нападения России после потенциального мирного соглашения.

Юлия Шрамко

