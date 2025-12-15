Украина получит гарантии безопасности, подобные статье 5 НАТО: американский чиновник о деталях переговоров в Берлине

Украина может получить гарантии безопасности, аналогичные статье 5 договора НАТО, согласно мирному соглашению, обсуждавшемуся в Берлине. Эти гарантии не будут постоянными, поскольку президент США Дональд Трамп настаивает на прекращении войны, начатой россией в 2014 году.