Украина получит гарантии безопасности, подобные статье 5 НАТО: американский чиновник о деталях переговоров в Берлине
Киев • УНН
Украина может получить гарантии безопасности, аналогичные статье 5 договора НАТО, согласно мирному соглашению, обсуждавшемуся в Берлине. Эти гарантии не будут постоянными, поскольку президент США Дональд Трамп настаивает на прекращении войны, начатой россией в 2014 году.
Украина получит гарантии безопасности, подобные тем, что предусмотрены статьей 5 договора НАТО, согласно предложенному мирному соглашению, которое обсуждалось в Берлине. Об этом сообщил журналистам в понедельник американский чиновник, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Чиновники, выступая перед журналистами во время телефонной конференции после двух дней мирных переговоров США с украинскими и европейскими чиновниками, заявили, что эти гарантии не будут на столе вечно, поскольку президент США Дональд Трамп настаивает на прекращении войны, начатой расширенным вторжением россии в Украину в 2014 году.
Один чиновник заявил, что россия открыта для вступления Украины в Европейский Союз, и что Трамп хочет предотвратить дальнейшее продвижение России на запад.
Статья 5 считается краеугольным камнем основополагающего договора оборонного альянса НАТО. Она предусматривает, что нападение на одного члена группы считается нападением на всех. Украина не является членом НАТО.
Издание отмечает, что непонятно, насколько далеко Соединенные Штаты зайдут в предоставлении таких гарантий безопасности Украине.
Переговоры в Берлине со стороны США вели посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять президента.
Напомним
В Берлине состоялся второй раунд переговоров с представителями США при участии Президента Украины Владимира Зеленского.
AFP сообщало, что американские переговорщики все еще хотят, чтобы Украина уступила контроль над восточными Донецкой и Луганской областями как условие для мирных переговоров с Россией.