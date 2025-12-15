Украина получит гарантии безопасности, подобные статье 5 НАТО: американский чиновник о деталях переговоров в Берлине

$42.190.08
49.470.05
ukenru
15:22 • 16856 просмотра
Украинские дроны "Sub Sea Baby" впервые в истории поразили российскую подводную лодку в НовороссийскеVideo
15:05 • 19463 просмотра
Умеров надеется, что к концу дня удастся окончательно согласовать позиции с американской стороной по соглашениюPhoto
14:54 • 16806 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Астраханского ГПЗ
Эксклюзив
14:20 • 16710 просмотра
Минздрав игнорирует необходимость полной проверки клиники скандальной клиники Odrex в Одессе
Эксклюзив
13:38 • 27784 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
15 декабря, 12:05 • 19745 просмотра
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
15 декабря, 11:20 • 20804 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
15 декабря, 10:16 • 21574 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
15 декабря, 09:35 • 22111 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
15 декабря, 07:53 • 22697 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2м/с
83%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украинская пара подверглась нападению в трамвае в Польше из-за "разговора на родном языке": задержаны двое нападавших15 декабря, 09:49 • 25873 просмотра
Украина переходит на новый способ объявления воздушной тревоги: что изменится15 декабря, 10:36 • 10127 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto15 декабря, 11:52 • 32543 просмотра
В Феодосии дрон попал в военный корабль, вызвав пожарPhoto13:18 • 15361 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы13:34 • 23777 просмотра
публикации
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Эксклюзив
13:38 • 27802 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы13:34 • 23788 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto15 декабря, 11:52 • 32553 просмотра
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 85077 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 102577 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Роберт Фицо
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Берлин
Донецкая область
Луганская область
Реклама
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 25583 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 42616 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 43664 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 47934 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 82710 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Хранитель
Социальная сеть
Фильм

Украина получит гарантии безопасности, подобные статье 5 НАТО: американский чиновник о деталях переговоров в Берлине

Киев • УНН

 • 142 просмотра

Украина может получить гарантии безопасности, аналогичные статье 5 договора НАТО, согласно мирному соглашению, обсуждавшемуся в Берлине. Эти гарантии не будут постоянными, поскольку президент США Дональд Трамп настаивает на прекращении войны, начатой россией в 2014 году.

Украина получит гарантии безопасности, подобные статье 5 НАТО: американский чиновник о деталях переговоров в Берлине

Украина получит гарантии безопасности, подобные тем, что предусмотрены статьей 5 договора НАТО, согласно предложенному мирному соглашению, которое обсуждалось в Берлине. Об этом сообщил журналистам в понедельник американский чиновник, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Чиновники, выступая перед журналистами во время телефонной конференции после двух дней мирных переговоров США с украинскими и европейскими чиновниками, заявили, что эти гарантии не будут на столе вечно, поскольку президент США Дональд Трамп настаивает на прекращении войны, начатой расширенным вторжением россии в Украину в 2014 году.

Трамп присоединится к разговору Зеленского с европейскими лидерами - СМИ15.12.25, 20:00 • 1050 просмотров

Один чиновник заявил, что россия открыта для вступления Украины в Европейский Союз, и что Трамп хочет предотвратить дальнейшее продвижение России на запад.

Статья 5 считается краеугольным камнем основополагающего договора оборонного альянса НАТО. Она предусматривает, что нападение на одного члена группы считается нападением на всех. Украина не является членом НАТО.

Трамп доволен прогрессом в переговорах по Украине в Берлине - американский чиновник15.12.25, 18:56 • 1364 просмотра

Издание отмечает, что непонятно, насколько далеко Соединенные Штаты зайдут в предоставлении таких гарантий безопасности Украине.

Переговоры в Берлине со стороны США вели посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять президента.

Напомним

В Берлине состоялся второй раунд переговоров с представителями США при участии Президента Украины Владимира Зеленского.

AFP сообщало, что американские переговорщики все еще хотят, чтобы Украина уступила контроль над восточными Донецкой и Луганской областями как условие для мирных переговоров с Россией.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Донецкая область
Луганская область
НАТО
Дональд Трамп
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Берлин