15:22 • 11007 просмотра
Украинские дроны "Sub Sea Baby" впервые в истории поразили российскую подводную лодку в НовороссийскеVideo
15:05 • 12357 просмотра
Умеров надеется, что к концу дня удастся окончательно согласовать позиции с американской стороной по соглашениюPhoto
14:54 • 11414 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Астраханского ГПЗ
Эксклюзив
14:20 • 11768 просмотра
Минздрав игнорирует необходимость полной проверки клиники скандальной клиники Odrex в Одессе
Эксклюзив
13:38 • 19890 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
12:05 • 17266 просмотра
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
11:20 • 19295 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
15 декабря, 10:16 • 20790 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
15 декабря, 09:35 • 21518 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
15 декабря, 07:53 • 22113 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
Трамп доволен прогрессом в переговорах по Украине в Берлине - американский чиновник

Киев • УНН

 • 228 просмотра

Американский чиновник заявил, что переговоры в Берлине были позитивными, достигнут консенсус по ряду вопросов. Дональд Трамп доволен прогрессом, хотя некоторые вопросы еще требуют обсуждения.

Трамп доволен прогрессом в переговорах по Украине в Берлине - американский чиновник

Американский чиновник сделал заявление о переговорах с Украиной в Берлине за последние два дня. По его словам, "еще есть некоторые вещи для обсуждения, но президент США Дональд Трамп доволен прогрессом", передает УНН со ссылкой на Sky news.

Детали

Чиновник сказал, что переговоры были действительно позитивными, с достижением консенсуса по ряду вопросов.

По словам чиновника, "еще есть некоторые вещи для обсуждения, но Дональд Трамп доволен прогрессом".

Он добавил, что европейские представители были выдающимися, и надеется, что "мы на пути к миру".

Чиновник также сообщил, что был достигнут прогресс по статье 5 НАТО, такой как гарантии безопасности Украины, но предупредил, что эти гарантии не будут на столе вечно.

Очень много деталей: Зеленский назвал разговор с посланниками Трампа продуктивным15.12.25, 18:03 • 1364 просмотра

Напомним

В Берлине состоялся второй раунд переговоров с представителями США при участии Президента Украины Владимира Зеленского.

AFP сообщало, что американские переговорщики все еще хотят, чтобы Украина уступила контроль над восточными Донецкой и Луганской областями как условием для мирных переговоров с Россией.

Распространяемые в прессе "теории заговора ошибочны": Кислица раскрыл детали переговоров с посланниками Трампа15.12.25, 16:41 • 1598 просмотров

Антонина Туманова

Политика
Война в Украине
Государственная граница Украины
Донецкая область
Луганская область
НАТО
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Берлин