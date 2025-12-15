Трамп доволен прогрессом в переговорах по Украине в Берлине - американский чиновник
Киев • УНН
Американский чиновник заявил, что переговоры в Берлине были позитивными, достигнут консенсус по ряду вопросов. Дональд Трамп доволен прогрессом, хотя некоторые вопросы еще требуют обсуждения.
Американский чиновник сделал заявление о переговорах с Украиной в Берлине за последние два дня. По его словам, "еще есть некоторые вещи для обсуждения, но президент США Дональд Трамп доволен прогрессом", передает УНН со ссылкой на Sky news.
Детали
Чиновник сказал, что переговоры были действительно позитивными, с достижением консенсуса по ряду вопросов.
По словам чиновника, "еще есть некоторые вещи для обсуждения, но Дональд Трамп доволен прогрессом".
Он добавил, что европейские представители были выдающимися, и надеется, что "мы на пути к миру".
Чиновник также сообщил, что был достигнут прогресс по статье 5 НАТО, такой как гарантии безопасности Украины, но предупредил, что эти гарантии не будут на столе вечно.
Очень много деталей: Зеленский назвал разговор с посланниками Трампа продуктивным15.12.25, 18:03 • 1364 просмотра
Напомним
В Берлине состоялся второй раунд переговоров с представителями США при участии Президента Украины Владимира Зеленского.
AFP сообщало, что американские переговорщики все еще хотят, чтобы Украина уступила контроль над восточными Донецкой и Луганской областями как условием для мирных переговоров с Россией.
Распространяемые в прессе "теории заговора ошибочны": Кислица раскрыл детали переговоров с посланниками Трампа15.12.25, 16:41 • 1598 просмотров