Во всех регионах Украины 8 января будут действовать графики отключения света

Киев • УНН

 • 14 просмотра

8 января во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей. Это связано с последствиями российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Во всех регионах Украины 8 января будут действовать графики отключения света

Во всех регионах Украины завтра будут действовать графики отключения света, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 8 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей) 

- говорится в сообщении.

В компании напомнили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно! 

- резюмировали в Укрэнерго.

Враг использует дроны для атак на энергетику и затягивания войны - СНБО03.01.26, 00:32 • 5922 просмотра

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина