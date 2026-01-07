Во всех регионах Украины 8 января будут действовать графики отключения света

Во всех регионах Украины завтра будут действовать графики отключения света, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 8 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей) - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно! - резюмировали в Укрэнерго.

