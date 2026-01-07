У всіх регіонах України 8 січня діятимуть графіки відключення світла

В усіх регіонах України завтра діятимуть графіки відключення світла, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Завтра, 8 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) - йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо! - резюмували в Укренерго.

