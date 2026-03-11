Шість людей загинули внаслідок масштабної пожежі в автобусі у швейцарському Керцерсі

Трагічний інцидент стався у невеликому містечку на заході Швейцарії, де вщент згорів пасажирський автобус. Рятувальні служби, що прибули на місце події, виявили транспортний засіб повністю охопленим вогнем, у результаті чого шестеро осіб загинули на місці. Ще трьох постраждалих із травмами різного ступеня тяжкості було терміново госпіталізовано до місцевих лікарень для надання медичної допомоги. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Поліція регіону вже розпочала кримінальне провадження та наразі не виключає версію про навмисний підпал. Слідчі працюють над встановленням усіх обставин події, опитуючи свідків та вивчаючи залишки транспортного засобу. Правоохоронні органи зазначають, що швидкість поширення вогню була аномальною, що може свідчити про зовнішнє втручання або використання легкозаймистих речовин.

Прибувши на місце, рятувальні служби виявили автобус повністю у вогні. Ми проводимо ретельне розслідування, щоб визначити, чи був цей інцидент нещасним випадком, чи ми маємо справу зі злочинним умислом – йдеться в офіційній заяві регіонального уряду.

