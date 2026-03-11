Рятувальні служби ліквідовують масштабну пожежу на баржі з металобрухтом у затоці Делавер
Київ • УНН
У затоці Делавер горить безпілотна баржа з металом під буксируванням. Рятувальники залучили катери та авіацію, екологічні служби моніторять стан води.
У вівторок вранці в акваторії затоки Делавер загорілася безпілотна баржа, що перевозила велику кількість металобрухту. Берегова охорона США спільно з пожежними підрозділами Філадельфії та Вілмінгтона розпочала операцію з гасіння вогню після отримання сигналу тривоги о 8:00 ранку. На момент інциденту судно перебувало під буксируванням, проте рятувальникам вдалося уникнути жертв та постраждалих серед екіпажу буксира. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
Для боротьби з вогнем залучили гелікоптер та кілька пожежних катерів, які протягом кількох годин обстрілювали купи палаючого металу з водометів.
Через пожежу баржу довелося перемістити на мілководдя ближче до узбережжя штату Нью-Джерсі, щоб полегшити доступ рятувальних служб.
Попри інтенсивне задимлення та тривале горіння, рух цивільних суден у гирлі річки Делавер залишається стабільним і не зазнав суттєвих обмежень.
Причина виникнення пожежі наразі залишається предметом розслідування. Наші підрозділи працюють над локалізацією вогню, щоб запобігти подальшому поширенню полум’я на сусідні ділянки затоки
Екологічний моніторинг та контроль безпеки
Департамент охорони навколишнього середовища Нью–Джерсі взяв під контроль ситуацію щодо потенційного забруднення повітря та води внаслідок інциденту.
Фахівці проводять заміри екологічних показників, аби оцінити вплив продуктів горіння металу на ресурси затоки. Хоча Агентство з надзвичайних ситуацій штату Делавер спочатку заявляло про внутрішній моніторинг, пізніше було уточнено, що основну координацію екологічного нагляду здійснюють служби сусіднього штату спільно з Береговою охороною.
