Ексклюзив
10 березня, 17:36
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 14:11
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
10 березня, 11:25
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
Рятувальні служби ліквідовують масштабну пожежу на баржі з металобрухтом у затоці Делавер

Київ • УНН

 • 0 перегляди

У затоці Делавер горить безпілотна баржа з металом під буксируванням. Рятувальники залучили катери та авіацію, екологічні служби моніторять стан води.

Рятувальні служби ліквідовують масштабну пожежу на баржі з металобрухтом у затоці Делавер
Фото: AP

У вівторок вранці в акваторії затоки Делавер загорілася безпілотна баржа, що перевозила велику кількість металобрухту. Берегова охорона США спільно з пожежними підрозділами Філадельфії та Вілмінгтона розпочала операцію з гасіння вогню після отримання сигналу тривоги о 8:00 ранку. На момент інциденту судно перебувало під буксируванням, проте рятувальникам вдалося уникнути жертв та постраждалих серед екіпажу буксира. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Для боротьби з вогнем залучили гелікоптер та кілька пожежних катерів, які протягом кількох годин обстрілювали купи палаючого металу з водометів.

Через пожежу баржу довелося перемістити на мілководдя ближче до узбережжя штату Нью-Джерсі, щоб полегшити доступ рятувальних служб.

Фото: AP
Фото: AP

Попри інтенсивне задимлення та тривале горіння, рух цивільних суден у гирлі річки Делавер залишається стабільним і не зазнав суттєвих обмежень.

Причина виникнення пожежі наразі залишається предметом розслідування. Наші підрозділи працюють над локалізацією вогню, щоб запобігти подальшому поширенню полум’я на сусідні ділянки затоки

– повідомив представник Берегової охорони США Метью Вест.

Екологічний моніторинг та контроль безпеки

Департамент охорони навколишнього середовища Нью–Джерсі взяв під контроль ситуацію щодо потенційного забруднення повітря та води внаслідок інциденту.

Фото: AP
Фото: AP

Фахівці проводять заміри екологічних показників, аби оцінити вплив продуктів горіння металу на ресурси затоки. Хоча Агентство з надзвичайних ситуацій штату Делавер спочатку заявляло про внутрішній моніторинг, пізніше було уточнено, що основну координацію екологічного нагляду здійснюють служби сусіднього штату спільно з Береговою охороною.

Тегеран охоплений масштабними пожежами, токсичним димом та кислотними дощами після авіаударів08.03.26, 18:22 • 5572 перегляди

Степан Гафтко

Світ
Нью-Джерсі
Ассошіейтед Прес
Делавер