Рятувальні служби ліквідовують масштабну пожежу на баржі з металобрухтом у затоці Делавер

Фото: AP

У вівторок вранці в акваторії затоки Делавер загорілася безпілотна баржа, що перевозила велику кількість металобрухту. Берегова охорона США спільно з пожежними підрозділами Філадельфії та Вілмінгтона розпочала операцію з гасіння вогню після отримання сигналу тривоги о 8:00 ранку. На момент інциденту судно перебувало під буксируванням, проте рятувальникам вдалося уникнути жертв та постраждалих серед екіпажу буксира. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Для боротьби з вогнем залучили гелікоптер та кілька пожежних катерів, які протягом кількох годин обстрілювали купи палаючого металу з водометів.

Через пожежу баржу довелося перемістити на мілководдя ближче до узбережжя штату Нью-Джерсі, щоб полегшити доступ рятувальних служб.

Фото: AP

Попри інтенсивне задимлення та тривале горіння, рух цивільних суден у гирлі річки Делавер залишається стабільним і не зазнав суттєвих обмежень.

Причина виникнення пожежі наразі залишається предметом розслідування. Наші підрозділи працюють над локалізацією вогню, щоб запобігти подальшому поширенню полум’я на сусідні ділянки затоки – повідомив представник Берегової охорони США Метью Вест.

Екологічний моніторинг та контроль безпеки

Департамент охорони навколишнього середовища Нью–Джерсі взяв під контроль ситуацію щодо потенційного забруднення повітря та води внаслідок інциденту.

Фото: AP

Фахівці проводять заміри екологічних показників, аби оцінити вплив продуктів горіння металу на ресурси затоки. Хоча Агентство з надзвичайних ситуацій штату Делавер спочатку заявляло про внутрішній моніторинг, пізніше було уточнено, що основну координацію екологічного нагляду здійснюють служби сусіднього штату спільно з Береговою охороною.

