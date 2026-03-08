$43.810.0050.900.00
Financial Times

Тегеран охоплений масштабними пожежами, токсичним димом та кислотними дощами після авіаударів

Київ • УНН

 • 1352 перегляди

Ізраїльська авіація уразила три нафтосховища в Тегерані, що спричинило екологічну катастрофу. Міністр Елі Коен попередив про нові атаки на інфраструктуру.

Тегеран охоплений масштабними пожежами, токсичним димом та кислотними дощами після авіаударів
Фото: AFP

Столиця Ірану опинилася в центрі екологічної та гуманітарної катастрофи після того, як ізраїльська авіація завдала точкових ударів по ключових паливних складах міста. Мешканці Тегерана повідомляють про небо, затягнуте густим чорним димом, та випадіння кислотних дощів, що стали наслідком горіння величезних обсягів нафтопродуктів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Іранське агентство Fars підтвердило ураження трьох великих нафтосховищ, які обслуговують столичний регіон. Міністр енергетики Ізраїлю Елі Коен офіційно заявив, що ці об'єкти використовувалися іранськими військовими, тому стали законними цілями для атаки.

ОАЕ вперше атакували Іран - пошкоджений опріснювальний завод

Він також попередив про можливе розширення переліку цілей, зазначивши, що наступними днями під ударом можуть опинитися нафтопереробні заводи та електростанції по всій країні.

Нафтопереробні заводи та електростанції можуть стати цілями атак найближчими днями

– наголосив Елі Коен у коментарі для ізраїльського радіо.

Ескалація конфлікту та провал дипломатії

Атаки на життєво важливу інфраструктуру Тегерана знаменують новий етап ескалації великої війни на Близькому Сході. Напруженість зросла після того, як Тегеран відхилив заклик президента США Дональда Трампа до беззастережної капітуляції та продовжив обстріли країн Перської затоки, зокрема опріснювального заводу в Бахрейні.

Водночас іранська сторона звинувачує Вашингтон у першочерговому нападі на власні цивільні об'єкти, що фактично нівелює шанси на швидке дипломатичне врегулювання конфлікту.

Наступна фаза війни: Ізраїль атакував нафтосховища в Тегерані

Степан Гафтко

Світ
Енергетика
Сутички
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Ізраїль
Вашингтон
Дональд Трамп
Тегеран
Бахрейн