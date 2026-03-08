$43.810.0050.900.00
Тегеран охвачен масштабными пожарами, токсичным дымом и кислотными дождями после авиаударов

Киев • УНН

 • 1328 просмотра

Израильская авиация поразила три нефтехранилища в Тегеране, что привело к экологической катастрофе. Министр Эли Коэн предупредил о новых атаках на инфраструктуру.

Тегеран охвачен масштабными пожарами, токсичным дымом и кислотными дождями после авиаударов
Фото: AFP

Столица Ирана оказалась в центре экологической и гуманитарной катастрофы после того, как израильская авиация нанесла точечные удары по ключевым топливным складам города. Жители Тегерана сообщают о небе, затянутом густым черным дымом, и выпадении кислотных дождей, ставших следствием горения огромных объемов нефтепродуктов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Иранское агентство Fars подтвердило поражение трех крупных нефтехранилищ, обслуживающих столичный регион. Министр энергетики Израиля Эли Коэн официально заявил, что эти объекты использовались иранскими военными, поэтому стали законными целями для атаки.

ОАЭ впервые атаковали Иран - поврежден опреснительный завод08.03.26, 13:40 • 8340 просмотров

Он также предупредил о возможном расширении перечня целей, отметив, что в следующие дни под ударом могут оказаться нефтеперерабатывающие заводы и электростанции по всей стране.

Нефтеперерабатывающие заводы и электростанции могут стать целями атак в ближайшие дни

– подчеркнул Эли Коэн в комментарии для израильского радио.

Эскалация конфликта и провал дипломатии

Атаки на жизненно важную инфраструктуру Тегерана знаменуют новый этап эскалации большой войны на Ближнем Востоке. Напряженность возросла после того, как Тегеран отклонил призыв президента США Дональда Трампа к безоговорочной капитуляции и продолжил обстрелы стран Персидского залива, в частности опреснительного завода в Бахрейне.

В то же время иранская сторона обвиняет Вашингтон в первоочередном нападении на собственные гражданские объекты, что фактически нивелирует шансы на быстрое дипломатическое урегулирование конфликта.

Следующая фаза войны: Израиль атаковал нефтехранилища в Тегеране08.03.26, 04:36 • 11798 просмотров

Степан Гафтко

