11:12 • 1608 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
08:41 • 10225 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
08:15 • 12907 просмотра
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 мартаPhoto
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 30032 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 73549 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 41425 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06 • 41721 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10 • 57808 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 60531 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 68375 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
ОАЭ впервые атаковали Иран - поврежден опреснительный завод

Киев • УНН

 • 516 просмотра

Объединенные Арабские Эмираты нанесли удар по заводу в Иране, что грозит дефицитом питьевой воды. Ранее Израиль атаковал топливные объекты и авиабазы.

ОАЭ впервые атаковали Иран - поврежден опреснительный завод

Объединенные Арабские Эмираты нанесли удар по опреснительному заводу в Иране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на израильское медиа Ynet.

Детали

По данным израильских медиа, целью атаки стал именно иранский опреснительный завод. Это знак, что страна может остаться полностью без пресной воды.

Дополнительно

В ночь на 8 марта Израиль нанес удары по топливным объектам Ирана в рамках нового этапа войны. На нефтеперерабатывающем заводе Шахран в Тегеране зафиксирован масштабный пожар.

Впоследствии в американских медиа появились публикации, что Соединенные Штаты Америки хотят захватить остров Харк в Персидском заливе, который принадлежит Ирану.

На данном острове находится крупнейший (более 90% экспорта иранской нефти и нефтепродуктов) нефтяной терминал Ирана.

Напомним

В субботу, 7 марта, Армия обороны Израиля нанесла удары по истребителям F14 в аэропорту иранского города Исфахан. Были уничтожены не только иранские истребители, но и системы обнаружения и системы противовоздушной обороны.

Евгений Устименко

Новости МираПроисшествия
Энергетика
Столкновения
Израиль
Армия обороны Израиля
Тегеран
Объединенные Арабские Эмираты
Соединённые Штаты
Иран