ОАЭ впервые атаковали Иран - поврежден опреснительный завод
Киев • УНН
Объединенные Арабские Эмираты нанесли удар по заводу в Иране, что грозит дефицитом питьевой воды. Ранее Израиль атаковал топливные объекты и авиабазы.
Объединенные Арабские Эмираты нанесли удар по опреснительному заводу в Иране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на израильское медиа Ynet.
Детали
По данным израильских медиа, целью атаки стал именно иранский опреснительный завод. Это знак, что страна может остаться полностью без пресной воды.
Дополнительно
В ночь на 8 марта Израиль нанес удары по топливным объектам Ирана в рамках нового этапа войны. На нефтеперерабатывающем заводе Шахран в Тегеране зафиксирован масштабный пожар.
Впоследствии в американских медиа появились публикации, что Соединенные Штаты Америки хотят захватить остров Харк в Персидском заливе, который принадлежит Ирану.
На данном острове находится крупнейший (более 90% экспорта иранской нефти и нефтепродуктов) нефтяной терминал Ирана.
Напомним
В субботу, 7 марта, Армия обороны Израиля нанесла удары по истребителям F14 в аэропорту иранского города Исфахан. Были уничтожены не только иранские истребители, но и системы обнаружения и системы противовоздушной обороны.