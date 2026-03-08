ЦАХАЛ знищив винищувачі F14 та системи ППО в іранському Ісфахані

$43.810.0050.900.00
ukenru
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 25311 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 65395 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 36967 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 38433 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 55452 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 59561 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 67106 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 45487 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 92668 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 30964 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+4°
1.6м/с
70%
760мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Десантники 77-ї бригади ДШВ показали ліквідацію групи окупантів біля Загризового на Куп'янському напрямкуVideo7 березня, 21:59 • 12174 перегляди
Трамп - Стармеру: Нам не потрібні люди, які вступають у війни після того, як ми вже перемоглиPhoto7 березня, 22:32 • 12982 перегляди
Розвідка США визнала неможливість повалення режиму в Ірані силою - WP7 березня, 23:37 • 6788 перегляди
Укрзалізниця затримує низку міжнародних та внутрішніх поїздів через обстріли8 березня, 00:12 • 12770 перегляди
ЦПД: рф поширює фейк про провину української ППО у загибелі 11 людей у Харкові01:58 • 16031 перегляди
Публікації
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 56470 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 63666 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 92668 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 58725 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 66279 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Кір Стармер
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Село
Реклама
УНН Lite
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 19900 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 22645 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком7 березня, 09:47 • 24306 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 25456 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 25525 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Золото

ЦАХАЛ знищив винищувачі F14 та системи ППО в іранському Ісфахані

Київ • УНН

 • 2182 перегляди

Ізраїльські ВПС атакували аеропорт Ісфахана, ліквідувавши літаки та засоби виявлення. Раніше в Тегерані було знищено 16 літаків і паливні об'єкти.

ЦАХАЛ знищив винищувачі F14 та системи ППО в іранському Ісфахані

У суботу, 7 березня, Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по винищувачах F14 в аеропорту іранського міста Ісфахан. Про це повідомляє УНН з посиланням на ЦАХАЛ.

Деталі

Військово-повітряні сили Ізраїлю внаслідок удару знищили не лише іранські винищувачі, а й знищені системи виявлення та системи протиповітряної оборони.

Цей удар є доповненням до удару, який два дні тому (у п'ятницю) знищив 16 літаків "Сил Кудс" в аеропорту Мехрабад у Тегерані

 - йдеться в дописі ЦАХАЛ.

Там додали, що будуть продовжувати здійснювати удари по об’єктах Ірану і розширять свою перевагу в повітрі.

Нагадаємо

У ніч на 8 березня Ізраїль завдав ударів по паливних об'єктах Ірану в межах нового етапу війни. На нафтопереробному заводі Шахран у Тегерані зафіксовано масштабну пожежу.

Євген Устименко

Світ
Техніка
Енергетика
Сутички
Ізраїль
Армія оборони Ізраїлю
Тегеран
Іран