ЦАХАЛ знищив винищувачі F14 та системи ППО в іранському Ісфахані
Київ • УНН
Ізраїльські ВПС атакували аеропорт Ісфахана, ліквідувавши літаки та засоби виявлення. Раніше в Тегерані було знищено 16 літаків і паливні об'єкти.
У суботу, 7 березня, Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по винищувачах F14 в аеропорту іранського міста Ісфахан. Про це повідомляє УНН з посиланням на ЦАХАЛ.
Деталі
Військово-повітряні сили Ізраїлю внаслідок удару знищили не лише іранські винищувачі, а й знищені системи виявлення та системи протиповітряної оборони.
Цей удар є доповненням до удару, який два дні тому (у п'ятницю) знищив 16 літаків "Сил Кудс" в аеропорту Мехрабад у Тегерані
Там додали, що будуть продовжувати здійснювати удари по об’єктах Ірану і розширять свою перевагу в повітрі.
Нагадаємо
У ніч на 8 березня Ізраїль завдав ударів по паливних об'єктах Ірану в межах нового етапу війни. На нафтопереробному заводі Шахран у Тегерані зафіксовано масштабну пожежу.