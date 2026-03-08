Укрзалізниця затримує низку міжнародних та внутрішніх поїздів через обстріли

Укрзалізниця повідомила про тимчасові затримки відправки деяких поїздів через пошкодження інфраструктури. Про це інформує УНН.

Деталі

Так, гарантовано вирушають із початкової станції із затримкою через спізнення попереднього (обігового) поїзда:

№19/20 Київ → Холм +3:00 (до часу відправки у квитку)

№67/68 Київ → Варшава +3:00

№105/106 Київ → Одеса-Головна +2:00

№51/52 Київ → Перемишль +2:00

№93/94 Холм → Харків +3:00

№97/98 Ковель → Київ +2:25

№113/114 Ужгород → Харків +4:00

До речі, це не означає, що на проміжні станції поїзд прибуде з такою ж затримкою, бо наші машиністи здатні суттєво прискоритися - зазначили в Укрзалізниці.

Там додали, що ремонтні роботи завершено в повному обсязі.

"Вночі вже не плануємо об’їзних маршрутів, тож тривалість вашої подорожі знову стане більш прогнозованою. Але просимо пам’ятати, що в разі будь-якої загрози в безпосередній близькості від поїзда або прогнозної траєкторії його руху - наші моніторингові групи можуть його зупинити та оголосити евакуацію. Це не дуже приємно (особливо серед ночі), але завжди виправдано і завжди під контролем", - попередили в Укрзалізниці.

Нагадаємо

Нічна масована ворожа атака призвела до пошкоджень об'єктів залізничної інфраструктури на Рівненщині, Вінниччині та Житомирщині, що змусило Укрзалізницю оперативно коригувати графіки руху.

