Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 17886 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 42921 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 28526 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 30374 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 48889 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 56971 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 64237 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 44898 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 87501 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 30576 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
Укрзалізниця затримує низку міжнародних та внутрішніх поїздів через обстріли

Київ • УНН

 • 294 перегляди

Через пошкодження інфраструктури затримуються поїзди до Варшави, Холма та Одеси. Ремонтні роботи завершено, проте графіки руху залишаються зміненими.

Укрзалізниця затримує низку міжнародних та внутрішніх поїздів через обстріли

Укрзалізниця повідомила про тимчасові затримки відправки деяких поїздів через пошкодження інфраструктури. Про це інформує УНН.

Деталі

Так, гарантовано вирушають із початкової станції із затримкою через спізнення попереднього (обігового) поїзда:

  • №19/20 Київ → Холм +3:00 (до часу відправки у квитку)
    • №67/68 Київ → Варшава +3:00
      • №105/106 Київ → Одеса-Головна +2:00
        • №51/52 Київ → Перемишль +2:00
          • №93/94 Холм → Харків +3:00
            • №97/98 Ковель → Київ +2:25
              • №113/114 Ужгород → Харків +4:00

                До речі, це не означає, що на проміжні станції поїзд прибуде з такою ж затримкою, бо наші машиністи здатні суттєво прискоритися

                - зазначили в Укрзалізниці.

                Там додали, що ремонтні роботи завершено в повному обсязі.

                "Вночі вже не плануємо об’їзних маршрутів, тож тривалість вашої подорожі знову стане більш прогнозованою. Але просимо пам’ятати, що в разі будь-якої загрози в безпосередній близькості від поїзда або прогнозної траєкторії його руху - наші моніторингові групи можуть його зупинити та оголосити евакуацію. Це не дуже приємно (особливо серед ночі), але завжди виправдано і завжди під контролем", - попередили в Укрзалізниці.

                Нагадаємо

                Нічна масована ворожа атака призвела до пошкоджень об'єктів залізничної інфраструктури на Рівненщині, Вінниччині та Житомирщині, що змусило Укрзалізницю оперативно коригувати графіки руху.

                Вадим Хлюдзинський

                СуспільствоЕкономіка
                Війна в Україні
                Українська залізниця
                Варшава
                Ковель
                Ужгород
                Одеса
                Київ
                Харків